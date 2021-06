Else Nutrition startet mit dem Verkauf seiner pflanzlichen Kleinkindnahrung bei Mother’s Markets

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 7. Juni 2021 – ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY.V) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), der Spezialist für pflanzliche Baby- und Kleinkindnahrung, gibt bekannt, dass er mit dem Vertrieb seiner Produkte in allen 11 Läden der Lebensmittelkette Mother’s Market in Südkalifornien beginnen wird.

„Mit der Produkteinführung in den Läden von Mother's Market steigern wir unsere Verfügbarkeit im südkalifornischen Raum, der schon jetzt zu unseren leistungsstärksten Märkten zählt“, sagt Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition. „Wir sind vom überwältigenden Echo der südkalifornischen Eltern auf unsere nachhaltige Vollnahrung für Kinder, die auf Vollwertkost basiert und keine bedenklichen Zusatzstoffe enthält, begeistert.“

Über Mother’s Markets

Im Laufe der Jahre hat sich Mother’s Market den Ruf aufgebaut, die besten Produkte für spezielle Ernährungsbedürfnisse zu haben – mit lokalen Bio-Produkten von höchster Qualität, der größten Auswahl an Nahrungsergänzungsmittel in der Region und einer Produktpalette in Bioqualität, gentechnikfrei, vegan, vegetarisch, glutenfrei, mit einem geringen Kohlenhydrat-, Fett- und Salzanteil, einem geringen glykämischen Index und vielem mehr. Und das alles zu einem tollen Preis! Mother's Market wurde 1978 von einer Gruppe von begeisterten Yogaanhängern – Freunden und Familienmitgliedern – gegründet, die keine Verkaufsstellen für vegetarische Lebensmittel und ähnliche Lifestyle-Produkte finden konnten. Die Mitglieder der Gruppe beschlossen, ihre Ressourcen und Talente zu bündeln, um der Gemeinde einen Naturkostmarkt und ein Restaurant zu bieten, die es anderswo nicht gibt. Den Anfang machte eine Einrichtung in Costa Mesa mit einer Betriebsfläche von 2.500 Quadratfuß; seither ist das Unternehmen auf 11 Standorte in Südkalifornien angewachsen. Mother's Market & Kitchen ist als Vorreiter der Reformkostbewegung in Südkalifornien bekannt. Mother's Market verkauft seit 40 Jahren gesunde und pflanzliche Lebensmittel in Bio-Qualität in einem sauberen und freundlichen Umfeld, liefert kostenlos an Risikogruppen (ältere Menschen, Behinderte und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem) und hat Tipps für das sichere Einkaufen parat, die jeder nutzen kann, um sich selbst, seine Lieben und seine Gemeinde gesund zu halten.