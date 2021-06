Starker US-Dollar drückt Silberpreis, aber Unterstützung hält!

Der starke Dollar hat wieder die Preise der Edelmetalle belastet. Dabei konnte Silber eine wichtige Unterstützungslinie halten und eine kleine Gegenbewegung starten. Nun tobt der Kampf um die 26$-Marke.

Der starke Dollar hat gestern jäh die Gegenbewegung beim Goldpreis gestoppt. DIe Unzennotiz scheiterte an der 100-Tage-Linie und fiel dann wieder auf die Unterstützung bei 1.775 US-Dollar je Feinunze zurück. Der Silberpreis kann sich derzeit nicht von den Bewegungen des „große Bruders“ lösen und fiel ebenfalls. Allerdings war oberhalb der Unterstützung bei 25,50 US-Dollar Schluss und Silber konnte zu einer kleinen Gegenbewegung ansetzen. Insgesamt fiel diese Bewegung aber recht überschaubar aus. Aktuell liefern sich Bullen und Bären einen Kampf an der Marke von 26 US-Dollar je Unze.

Fundamental gute Aussichten

Charttechnisch bleibt es für Silber also spannend. Fundamental gehört das Metall aber zu den aussichtsreichsten Investments. Ebenso wie Kupfer profitiert es von der starken Nachfrage im Bereich Erneuerbare Energien. Zudem spüren die Silberproduzenten derzeit das generell steigende Interesse der Industrie im Zuge der Öffnungen der Wirtschaft weltweit. Insofern sollte der Preis nicht noch weiter fallen. Die starken Anstiege, die wir bei Industriemetallen seit Februar gesehen haben, hat Silber ohnehin nicht nachvollzogen. Hier besteht weiterhin ein gewisses Nachholpotenzial. „Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir dieses Jahr nicht mehr die 30 Dollar-Marke überschreiten“, hatte First Majestic Silver-CEO Keith Neumeyer jüngst auf einer Konferenz gesagt. Diese Meinung hat Neumeyer bestimmt nicht exklusiv.

Chancen bei Silberaktien

Wer lieber auf diesem niedrigeren Niveau Silberaktien für sein Depot einsammeln möchte, sollte sich die Papiere von Defiance Silver (0,75 CAD; 0,50 Euro; CA2447672080) ansehen. Die Kanadier haben erst jüngst eine Finanzierung zu 0,90 CAD je Aktie durchgeführt, um ihre beiden Projekte in Mexiko weiter zu entwickeln.Die Aktie kann man derzeit deutlich günstiger als die Zeichner kaufen. Das Geld fließt hauptsächlich in das San Acacio-Silberprojekt in der mexikanischen Provinz Zacatecas, dass als äußerst aussichtsreich gilt (ausführlich hier). Zudem besitzt man auch das fortgeschrittene Tepal-Goldprojekt. Defiance Silver dürfte in den kommenden Wochen frische Bohrergebnisse veröffentlichen.