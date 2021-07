S&P 500 vorbörslich bei 4.385 Punkten

In den vergangenen 10 Jahren ist es dem S&P 500 nicht gelungen einen Ausbruch aus diesem Trendkanal im Wochenchart zu schaffen. Prallt der S&P 500 hingegen wieder wie in der Vergangenheit nach unten ab, könnte es zunächst zu einem Rücklauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart bei 4.200 Punkten und langfristig zu einer Abwärtskorrektur bis in den Bereich von etwa 3.800 Punkten zum unteren Fibonacci-Fächer im Wochenchart kommen.

Kursfristig steht der 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 4.333 Punkten im Fokus. Solange der S&P 500 über dem 10er-EMA notiert, ist eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Ein Kursrutsch unter den 10er-EMA wäre hingegen ein deutliches Warnsignal vor einem weiteren langfristigen Kursrückgang.