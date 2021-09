Partners Group – Qualität in Reihe 2

Die Partners Group (PG), ein Schweizer Spezialist für nicht-börsennotierte Investments, hat sich eine starke Marke im Management privater Anlagen aufgebaut. Uns gefallen die Skalierbarkeit und geringe Kapitalintensität des Geschäftsmodells, die Stabilität der Gewinne aufgrund attraktiver Fee-Strukturen und die hohe Diversifikation der Anlageklassen und Kundensegmente.

Die jährlichen Management Fees auf dem gebundenen Kapital (AuM) machen durchschnittlich 80% der Umsätze aus. Die Laufzeit dieser Anlagen beträgt durchschnittlich zehn Jahre, was die Stabilität der Umsätze verdeutlicht. Mit 50% macht Private Equity den Großteil des verwalteten Vermögens aus, gefolgt von Private Debt (22%), Real Estate (15%) und Infrastructure (14%). Die Kunden setzen sich zu 50% aus langfristig orientierten Pensionskassen und Staatsfonds zusammen. Private Investoren machen lediglich 20% aus. Der Fokus der Investments liegt dabei auf mittelgroßen Deals, womit sich PG entscheidend von großen US-Wettbewerbern wie Blackstone, KKR oder Carlyle unterscheidet. Letztere sitzen auf hohen Cash-Beständen, die v.a. in große Deals bei zunehmend hohen Bewertungen investiert werden müssen. PG hingegen hat AuM, Umsätze und Gewinne in den vergangenen fünf Jahren in einem stark fragmentierten Markt zweistellig (mehr als 15%) und damit über Markt steigern können.