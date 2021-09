Zalando ist im DAX willkommen

2025 werden mehr als 30 Mrd. Euro angestrebt. Dazu ist Zalando in den vergangenen Monaten auch nach Litauen, Slowenien, Slowakei, Estland, Kroatien und Lettland expandiert. Die Angebotsvielfalt soll weitere Kunden anlocken, weshalb neben Mode von Vivienne Westwood oder Alberta Ferretti junge Designermode ins Angebot aufgenommen wurde.

Wir beobachten Zalando schon länger und finden, dass sich der Online-Modehändler prächtig weiterentwickelt. Das Bruttowarenvolumen (GMV) hat sich in den vergangenen sechs Jahren auf 10,7 Mrd. Euro vervierfacht. Auf diesem Erfolg wollen sich die Berliner aber nicht ausruhen:

Den DAX40-Aufstieg zum 20.9. hat sich die MDAX-Aktie (98,04 Euro; DE000ZAL1111) deshalb verdient. Die schwächere Performance des laufenden Jahres (8% vs. DAX: 14%) sollte Anleger auch nicht in Panik verfallen lassen. Die nahe 200-Tage-Linie (91,91 Euro) hat das Papier jüngst immer aufgefangen. Noch nagt die Geschäftsausweitung an der Profitabilität, weshalb das 2022er-KGV mit 84 hoch erscheint. Das Wachstumspotenzial und unsere Erwartung langfristig höherer EBIT-Margen (Vj.: 4,6%) machen die Aktie aber interessant.

Zalando bleibt ein Kauf. Neuer Stopp: 77,90 Euro.



