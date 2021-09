Cartier Resources: Was ist die Chimo-Mine wert?

Die Aktie von Cartier Resources dümpelt derzeit mit dem Goldpreis dahin. Dabei hat man mit der Chimo-Mine ein wertvolles Asset im Portfolio. Doch was könnte diese Asset aktuell wert sein?

Gold-Developer: Niedrige Bewertung

Viele Gold-Developer, also Firmen mit weit entwickelten Goldprojekten, werden derzeit niedrig bewertet. Die Frage, die sich stellt, ist stets, was ein Projekt wert ist, wenn ein potenzieller Aufkäufer anklopft. Bei Cartier Resources (0,24 CAD | 0,16 Euro; CA1467721082) liegt so ein Fall vor. Die Kanadier entwickeln die Chimo-Mine in Québec, mitten in der bekannte Mining-Region Val-d’Or. Drumherum befinden sich jede Menge andere Minen und Verarbeitungsanlagen. Hier könnte sich ein Aufkäufer die Kosten für eine eigene Mühle sparen. Fakt ist: Noch bis 1997 wurde hier Gold produziert und ein Teil der Infrastruktur wie die Stollen sind noch vorhanden und nutzbar.

Agnico Eagle als potenzieller Aufkäufer

Mit Agnico Eagle befinden sich bereits ein Goldproduzent im Aktionariat des Unternehmen. Agnico hält knapp ein Sechstel der Anteile. Für die Chimo-Mine hat Cartier im Frühling eine neue Ressourcenschätzung vorgelegt. Demnach liegen dort mehr als 2 Mio. Unzen an Gold (ausführlich hier). Das könnte Agnico seinem Produktionsnetzwerk in der Region hinzufügen. Der Börsenwert von Cartier beträgt aktuell gerade einmal knapp 58 Mio. CAD.