Siemens Is Undervalued, BofA Says, Reiterating Buy

(PLX AI) – Siemens is undervalued, Bank of America analysts said, reiterating a buy recommendation on the stock.

Price target EUR 178 implies around 21% upside

Siemens has strong ambitions for growth in Digital Industries, but there is a disconnect on the valuation of that business, BofA said

Siemens has strong ambitions for growth in Digital Industries, but there is a disconnect on the valuation of that business, BofA said

The Digital Industries business may surprise the market and beat consensus on organic growth: BofA



