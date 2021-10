Wir sind nun schon seit vier Wochen „Flat“

Aufgrund eines Datenbank-Problems bei der Börse Stuttgart gab es bis zum Redaktionsschluss leider keine Werte für das Euwax Sentiment am Dienstag. Für die Positionierung in unseren beiden wikifolios spielt das aktuell aber zum Glück keine Rolle.

Mit einem Wert von plus 3,02 Punkten lag der Stimmungsindex zum Wochenstart mitten in der neutralen Zone, so dass wir von einem neuen Signal aktuell relativ weit entfernt sind. Der Basiseffekt spricht zudem nicht dafür, dass das Euwax Sentiment gestern extrem stark gefallen wäre. Die für ein Kaufsignal relevante Marke von minus 4 Punkten wäre daher mit Sicherheit nicht erreicht worden. Auch das für ein Verkaufsignal entscheidende Level bei plus 9 Punkten war zu weit entfernt. Zudem muss der Index diesen Wert an zwei Tagen hintereinander überschreiten, bevor wir aktiv werden können.