Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Pfeiffer Vacuum Raises FY Revenue Outlook After Strongest Earnings Ever (PLX AI) – Pfeiffer Vacuum 9-month revenue EUR 575.3 million, strongest in company history.9-month EBIT EUR 74 million9-month orders EUR 690.8 million9-month EBIT margin 12.9%Outlook FY revenue EUR 730-750 million, up from EUR 710 million to EUR 730 …