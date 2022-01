Nachdem die Unterstützungszone um 45.000 Zählern bärisch aufgelöst wurde, kam es zu Beginn dieses Jahres zu einem heftigen Rückfall auf ein Niveau von 39.558 US-Dollar. Am Montag drehte der Bitcoin an dieser Stelle zur Oberseite ab und stieg an rund 44.000 US-Dollar im gestrigen Handel an. Weitere Gewinne können zwar noch vollzogen werden, allerdings ist der Future von einer Bodenbildung noch weit entfernt. Noch immer schwebt das Damoklesschwert einer SKS-Formation über dem Paar.

Technische Gegenbewegung

Rechnerisch könnte der Bitcoin in den Bereich von rund 45.000 und darüber an 45.500 Punkte zurückkehren, von dort an sollten aber neuerliche Verluste zwingend einkalkuliert wird. Kommt es anschließend zu einer positiven Auflösung der SKS-Formation durch einen Bruch von 40.000 US-Dollar, würden Ziele beim Bitcoin um 29.313 Punkten aktiviert werden. Ein Anstieg über 45.000 US-Dollar würde dagegen für einen zeitnahen Test der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 zwischen 48.614 und 49.089 US-Dollar sprechen.