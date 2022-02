Wie Pfizer am Dienstag mitteilte, flossen insgesamt 81,3 Milliarden US-Dollar auf das Firmenkonto im vergangenen Jahr, was eine 95-prozentige Steigerung zum Vorjahr bedeutet. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 22 Milliarden Euro übrig. Den Bärenanteil lieferte das gemeinsam mit dem deutschen Hersteller Biontech hergestellte Corona-Vakzin.

Für das laufende Jahr peilt Pfizer einen Umsatz von 98 bis 102 Milliarden US-Dollar an. Das bereinigte Ergebnis je Aktie will das US-amerikanische Unternehmen um mehr als zwei US-Dollar auf 6,35 bis 6,55 US-Dollar steigern. "Sollten wir dies erreichen, wäre dies das höchste Niveau in der Pfizer-Geschichte", sagte der scheidende Finanzchef Frank D'Amelio. Analysten fällt diese Prognose zu niedrig aus, was sich am Aktienkurs ablesen lässt. Die Pfizer-Aktie fiel rund vier Prozent und mit ihr im Gleichschritt die Biontech-Aktie (Stand: 08.02.2022; 14:43 Uhr).

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion