Maritime Resources: CEO kündigt Produktionsstart fürs Jahresende an!

Im Jahr 2004 endete die Produktion auf der historischen Hammerdown-Mine. Der damalige Betreiber Richmont Mines (heute Teil von Alamos Gold ) schloss das Bergwerk, als der Goldpreis auf deutlich unter 300 US-Dollar je Unze gefallen war. Die neuen Eigentümer stehen nun davor, die Mine wieder in Betrieb zu nehmen. Maritime Resources (0,13 CAD | CA57035U1021) hat dazu in den vergangenen Jahren bereits die Vorarbeiten geleistet und eine Ressource sowie eine Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) vorgelegt. Mit Nugget Pond hat das Unternehmen bereits eine eigene Verarbeitungsanlage gekauft, und zwar jene, die damals von Richmont genutzt wurde. Somit ist eine effiziente Verarbeitung des Erzes gewährleistet. Zudem ist 2021 die Freigabe durch die zuständige Umweltbehörde erfolgt.

Maritime Resources: Machbarkeitstudie wird noch im Q1 vorgelegt

Da es sich um eine historische Mine handelt, ist vieles an Infrastruktur schon vorhanden. Und auch die Rahmendaten der Mine und des Betriebs aus der 2020er PEA stehen fest: So plant CEO Garett Macdonald mit Investitionskosten (Capex) in Höhe von 57 Mio. CAD. Die Jahresproduktion soll in den ersten fünf Jahren bei 50.000 bis 70.000 Unzen liegen. Das entspräche im schlechtesten Fall (50.000 Unzen) und einem Goldpreis von 1.800 Dollar Jahreseinnahmen von umgerechnet 114 Mio. CAD – und damit mehr als dem Doppelten des aktuellen Börsenwerts. Die Kosten je abgebauter Unze sollen zudem unter 1.000 US-Dollar liegen.

Maritime Resources plant Produktionsstart im Q4

Doch eine PEA ist immer nur eine grobe Richtschnur, wie erfahrene Investoren im Rohstoffsektor wissen. Die Details werden in einer Feasibility-Studie (FS), der Machbarkeitsstudie, konkret ausgearbeitet. Diese will CEO Garett Macdonald bereits am Ende des ersten Quartals vorlegen, wie er in einem Site-Video sagte (siehe oben). Darin kündigte Macdonald auch, dass man zur Jahresmitte mit dem Bau der Mine beginnen will. Im Q4 soll dann der erste Goldbarren gegossen werden. Parallel wird weiter auf der Liegenschaft exploriert. Um die Ressource zu vergrößern und das Minenleben zu verlängern, werden zunächst Bereiche angebohrt, die als nächstes abbaubar sein könnten.