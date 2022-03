Auf der EU-Sanktionsliste gegen russische Geschäftsleute und Entscheidungsträger findet sich auch Alexej Mordaschow wieder. Mit seiner Firmengruppe Unifirm – die ihren Sitz auf Zypern hat – hält er über 30 Prozent am deutschen Reisekonzern TUI. Für den Oligarchen bedeutet das in erster Linie: Vermögenswerte in der EU werden eingefroren und seine Reisefreiheit eingeschränkt.

Eine Tatsache, die das TUI-Management in Hannover nicht zu hoch bewerten will. Das Unternehmen werde vom Vorstand geführt und nicht von seinen Eigentümern, hatte TUI-Chef Fritz Joussen in einem Schreiben an die Mitarbeiter betont. "Damit gehen wir davon aus, dass etwaige Restriktionen oder Sanktionen gegenüber Herrn Mordaschow für uns als Unternehmen keine nachhaltig negativen Folgen haben werden."