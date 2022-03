Maritime Resources: Nicht nur der hohe Goldpreis bietet Potenzial!

Maritime Resources: Niedrige Bewertung

Während nun langsam die Aktien der Goldproduzenten durchstarten, gibt es noch großes Potenzial bei den Developern. Dazu zählen auch die Papiere von Maritime Resources (0,12 CAD; CA57035U1021). Die Valoren des kanadischen Unternehmens bewegen sich seit mehr als einem halben Jahr seitwärts um die Marke von 0,12 CAD herum. Der Börsenwert liegt bei lediglich 51 Mio. CAD. Dabei hat Maritime durchaus performt.

So hat man in den vergangenen Jahren nicht nur die Exploration des Hammerdown-Goldprojekts vorangetrieben, sondern auch die Genehmigung der zuständigen Umweltbehörde für eine Mine erhalten (ausführlich hier). Daneben konnte man eine Verarbeitungsanlage günstig erwerben, wo das Erz verarbeitet werden soll (siehie hier).

Nun steht die Machbarkeitstudie für den Bau der ersten Goldmine an. Darin enthalten werden Details zum Betrieb, zu den Produktions- und Baukosten sein. Diese Feasibilty Study bildet dann die Grundlage für den Bau der Goldmine, die bereits bis 2004 in Betrieb war und somit einen Teil der nötigen Infrastruktur besitzt. Bereits am Jahresende 2022 soll der erste Gold-Barren gegossen werden (ausführlich hier).

Laut der vorliegenden PEA aus dem Jahr 2020 ist eine Produktion von rund 60.000 Unzen Gold möglich. Mit der Vorlage der Feasibility Study werden die wirtschaftlichen Kennzahlen aktualisiert.Aktuell wird zudem die weitere Exploration der Liegenschaft vorangetrieben, um das Minenleben langfristig zu verlängern. Klar ist: Mit der Vorlage der Machbarkeitsstudie dürfte die Aktie wieder verstärkt auf dem Radar von Investoren landen. Und dann sollte sie aufgrund des deutlich höheren Goldpreises, aber auch aufgrund des nahen Produktionsstarts profitieren.

Aktieninfo Maritime Resources

ISIN/Börsenkürzel (TSX-V): CA57035U1021 / MAE

Aktienkurs: 0,12 CAD

Börsenwert: 51 Mio. CAD

Aktienzahl (voll verwässert): 426,9 Mio.

davon Optionen/Warrants: 21,1 Mio. | 7,2 Mio. (3,1 Mio. zu 0,15 C$ bis August 2022; 4,1 Mio. zu 0,18 C$ bis März 2023)

Schulden: keine

Analysten: Cannacord Genuity (Buy, Kursziel 0,30 C$); iA Securities (Buy, Kursziel 0,30 C$), Sprott Equity Research (Buy, Kursziel: 0,30 CAD)

Top-Anteilseigner: Dundee Goodman Merchant Partners, Sprott Capital Partners, Sprott Asset Management, Tembo Capital, 1832 Asset Management, EDE Asset Management, Crescat Capital