Bunker Hill Mining: Aktie in Lauerstellung!

Die Industriemetallpreise haben zuletzt unter den Sorgen vor einem Konjunktureinbruch in China gelitten. Die Aktie des Zink-Silber-Developers Bunker Hill Mining hält dennoch stabil ihr Niveau, was an den bevorstehenden Nachrichten liegen dürfte.

China-Sorgen drücken auf Preise der Industriemetalle

Die Sorgen vor einem Einbruch der chinesischen Wirtschaft sind groß. Lockdowns in Shanghai, Beijing und anderen Großstädten machen nicht nur den internationalen Logistikketten zu schaffen. Am Markt für Industriemetalle machen sich Sorgen über einen Einbruch der Nachfrage bemerkbar. Vergangene Woche wurden viele Metalle wie Zink, Nickel oder Aluminium abverkauft und haben sich deutlich von den Jahreshochs im März entfernt. Kupfer fiel sogar wieder unter die Marke von 10.000 US-Dollar je Tonne zurück. Wenig hilfreich waren da auch die Zahlen von Freeport-McMoran, einem der weltweit größten Produzenten des roten Metalls. Die US-Amerikaner berichteten nicht nur von enttäuschenden Produktionszahlen, sondern auch von massiv steigenden Kosten. Auch bei den Minern machen sich das hähere Energiepreisniveau bemerkbar.

Bunker Hill-Aktie hält sich stabil

Da überrascht die Stabilität bei der Aktie von Bunker Hill Mining (0,28 CAD | 0,19 Euro; US1206132037). Der Zink-Silber-Developer will dieses Jahr die Wieder-Inbetriebnahme der gleichnamigen Zink-Silber-Mine in Idaho in Angriff nehmen. Zuletzt konnte man erfolgreich eine Kapitalerhöhung bei Investoren platzieren, so dass die Finanzierung für den Minenbau steht (siehe hier). Die Stabilität dürfte aber nicht nur damit zusammenhängen. Zum einen sollte der Bau nicht allzu sehr von den der globalen Inflation betroffen sein, denn auf der historischen Mine ist ein Teil der Infrastruktur bereits vorhanden. Zum anderen konnte sich das Unternehmen rechtzeitig und günstig eine gebrauchte Verarbeitungsanlage von Teck Resources sichern (siehe hier). Diese Mühlen machen in der Regel einen der größten Kostenblöcke beim Bau aus. Nicht zuletzt warten die Anleger gespannt auf die Vorlage der Machbarkeitsstudie, die in diesem zweiten Quartal ansteht. Darin werden Informationen zum Betrieb, den Kosten und zur Produktion enthalten sein. Aktuell hält sich die Bunker Hill-Aktie knapp unter dem Platzierungspreis der Kapitalerhöhung (0,30 CAD) und dürfte auch mit dem niedrigen Börsenwert noch Anleger anlocken. Die Analysten von Echelon gaben jedenfalls ein Kursziel von 0,60 CAD für die Aktie aus und sehen somit die Chance auf einen Verdoppler binnen 12 Monaten (mehr hier).