(PLX AI) – Dollar Tree Q1 sales USD 6,900 million vs. estimate USD 6,760 million.Q1 operating income USD 731.5 millionQ1 net income USD 536.4 millionQ1 EPS USD 2.37 vs. estimate USD 2.00Outlook Q2 sales USD 6,650-6,780 million vs. consensus USD …

Dollar Tree Q1 Earnings Better Than Expected, but Q2 Guidance Slightly Below

