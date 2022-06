S&P 500 - Verlaufshoch bei 3.913 Punkten?

Gaps dienen oft als Anlaufmarke einer Kursbewegung und werden in der Regel wieder geschlossen. Die Erholung hat also ein Mindestziel mit der Gap-Schließung erreicht. Im frühen Handel notiert der S&P 500 nach dem Hoch vom Freitag aber wieder tiefer im Bereich von 3.900 Punkten. Der S&P 500 könnte im Bereich von 3.900 Punkten wieder nach unten abdrehen und den übergeordneten Abwärtstrend wieder aufnehmen. Kann der S&P 500 doch weiter ansteigen, wäre das noch offene Gap bei 4.020 Punkten wohl die nächste Zielmarke einer Erholung in der Extension.

Trading-Strategie: