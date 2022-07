Zwischenerholung oder Ende der Baisse? Hier lesen Sie, was wir für ein Ende der Baisse benötigen und welche Entwicklung ich kurzfristig für die kommenden Wochen erwarte.

Die Voraussetzung für eine deutliche Erholung am Aktienmarkt ist gegeben: Angst und Panik haben meiner Einschätzung nach sämtliche negativen Entwicklungen eingepreist. Robert Habeck spricht sogar offen darüber, dass Putin aus politischen Gründen jederzeit den Gashahn vollständig zudrehen könnte. Und selbst verlängerte Laufzeiten für die Kohlekraftwerke werden diskutiert. In den USA fällt das Terminal aus, über das der größte Teil der deutschen LNG-Lieferungen laufen soll. Ich denke, das sind schon deutliche Zeichen für extremes Chaos, aus dem wir hoffentlich bald einen Phönix aufsteigen sehen.



Brauchen wir noch die Verlängerung der Atomkraftwerke? Aus Börsensicht würde ich dazu sagen: Ich weiß nicht, ob das eine erforderlicher Voraussetzung für steigende Kurse ist. Ich weiß, dass die Kurse nach oben springen würden, sollte sich eine verlängerte Nutzung der Atommeiler abzeichnen. Doch ich halte das für eher unwahrscheinlich.



Der Krieg Russlands gegen die Ukraine verläuft nicht so, wie wir Europäer es uns wünschen würden. In den USA spricht man offen darüber, dass Deutschland der Ukraine nicht helfen könne, weil man von Russland nach wie vor abhängig sei. Woran auch immer es liegen mag, es verdichten sich leider die Anzeichen, dass Russland den Osten der Ukraine erobern wird.



Während in den Berichten stets davon gesprochen wird, dass Russland nicht “siegen” könne und dass man Russland aus der Ukraine vertreiben werde, könnte die Realität anders aussehen: In gar nicht zu ferner Zukunft könnten sich die Ostgebiete der Ukraine unter russischer Kontrolle für unabhängig erklären und Russland könnte Friedensverhandlungen anbieten. Eigentlich undenkbar, werden sich nun viele von Ihnen empören, doch wie gesagt: Die Realität ist nicht immer schön.



Ewig wird China seine Null-Covid-Politik nicht fortführen können. Böse Zungen behaupten, es sei eine Strategie, um den Westen zu schwächen. Doch auch ein autokratisches System kann die eigene Bevölkerung nicht ewig wegsperren. Jederzeit könnte die überraschende Meldung veröffentlicht werden, dass BioNTechs mRNA-Impfstoff in China eingesetzt wird. Oder vielleicht kommt die Meldung, China habe eine eigene mRNA-Lösung mit ähnlich hoher Wirksamkeit gefunden.