Übergeordnet herrscht bei Intel ein langfristiger Aufwärtstrend, in den Jahren um 2000 herum markierte Intel bereits ein Rekordhoch bei 75,81 US-Dollar und konsolidierte diesen Anstieg in den folgenden Jahren zur Unterseite aus. Die Trendwende setzte im Frühjahr 2009 ein und brachte Kursgewinne an 69,29 US-Dollar bis Januar 2020 hervor. Die Unsicherheiten an den Aktienmärkten stoppten die Aufwärtsphase und zwangen Intel zunächst in eine Seitwärtskonsolidierung mit einer Unterstützung um 42,65 US-Dollar. Steigende Zinsen und Rezessionsängste drückten das Papier des US-Chipherstellers zuletzt aber unter diesen wichtigen Support abwärts, womit Verluste in den Bereich von 36,30 US-Dollar und somit einem Support aus den Jahren zwischen 2014 und 2017 zustande gekommen sind. Dieses Niveau stellt durchaus eine potenzielle Trendwendemarke dar, sollten sich in diesem Bereich genügend Käufer einfinden.

Genau beobachten

Der aktuelle Bereich besitzt durchaus das Potenzial auf eine kurzfristige Trendwende mit Zielen um 42,65 US-Dollar. Hierzu sollte Intel jedoch mindestens über ein Niveau von 37,85 US-Dollar zulegen, um diese Annahme zu festigen. Eine überschießende Welle könnte im Anschluss sogar an rund 44,00 US-Dollar aufwärts reichen, höhere Notierungen werden aufgrund des Widerstandes in diesem Bereich jedoch sehr schwierig umzusetzen sein. Misslingt eine Stabilisierung im aktuellen Kursbereich, müssten weitere Abschläge auf 33,13 US-Dollar und somit den 200-Monats-Durchschnitt zwingend einkalkuliert werden. Spätestens an dieser Stelle wird Intel aber eine längere Erholungsbewegung eingeräumt. Daher gilt es, den Basiswert jetzt genauestens zu beobachten, um den richtigen Einstiegspunkt für ein Investment zu erwischen.