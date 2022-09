FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt im Sumpf der Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen. Erstmals seit November 2020 sackte er am Mittwoch unter die Marke von 12 000 Punkten, die psychologisch von großer Bedeutung ist. Am Nachmittag konnte er seine Verluste aber reduzieren und die runde Marke wieder überschreiten. Zuletzt betrug der Abschlag noch 0,63 Prozent auf 12 062,60 Punkte.

Der MDax fiel um 1,71 Prozent auf 21 960,29 Zähler und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,8 Prozent an Wert. An der Wall Street zeichnete sich ein recht robuster Handelsstart ab, was den Indizes hierzulande beim Reduzieren der Verluste half. Während der Dow Jones Industrial leicht im Plus taxiert wurde, zeichnete sich beim technologielastigen Nasdaq 100 jedoch ein leichtes Minus ab.