Sollten die politischen Entscheidungsträger bei der Bekanntgabe ihrer Entscheidung am Mittwoch zurückhaltend werden, sehen JPMorgan-Strategen Raum für eine starke Rallye beim S&P 500. Der breite Index könne demnach an einem Tag um mindestens zehn Prozent steigen, wenn die Zentralbank die Zinssätze langsamer als erwartet – nämlich um einen halben Prozentpunkt – anhebt.

Zudem könnte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell auf der Pressekonferenz Bereitschaft signalisieren, eine erhöhte Inflation und einen angespannten Arbeitsmarkt zu tolerieren, so die Analysten um Andrew Tyler. Dieses Szenario sei das "unwahrscheinlichste", aber das "bullischste" Ergebnis für Aktienanleger, schrieb das Team in einer Mitteilung an Kunden am Montag.