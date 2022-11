Am Donnerstag legte der Konzern frische Zahlen vor. Der Umsatz entwickelte sich bärenstark und legte im dritten Quartal um neun Prozent auf 29 Milliarden Euro zu. Das Management hob die Jahresprognose zum dritten Mal in Folge an. Man plant nun für das Jahr 2022 ein Ergebnis von über 37 Milliarden Euro an.

Analysten hatten im Vorfeld zwar mehr erwartet - nämlich 40 Milliarden Euro. Doch die Differenz liegt unter anderem an unterschiedlichen Wechselkursannahmen. Der Euro-Dollar-Kurs ist deshalb so wichtig, weil die Cash-Cow des Konzerns in den USA sitzt. Die Tochter T-Mobile US dürfte sich über einen Rekord beim Kundenwachstum freuen. Aufgrund des starken US-Dollars steuern die Amerikaner damit deutlich mehr zum operativen Konzerngewinn bei.

Manche Anleger nutzten die starken Zahlen um Gewinne beim DAX-Krösus mitzunehmen. Am Donnerstag gab die Aktie zeitweise um drei Prozent nach.

Analysten halten dennoch an ihren Kaufempfehlungen fest. Analyst Akhil Dattani von der US-Bank JPMorgan schrieb, dass die wichtigsten Leistungskennziffern beeindruckt hätten. Er belässt die Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,50 Euro.



Karsten Oblinger von der DZ Bank ergänzte, der Dividendenvorschlag in Höhe von 0,70 Euro je T-Aktie liege genau im Rahmen seiner Erwartungen. 2021 lag die Dividende noch bei 0,64 Euro. Oblinger sieht den Fair Value derzeit bei 23 Euro.



Das US-Analysehaus Bernstein Research belässt die Telekom-Titel auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro. Die Zielvorgaben für das Gesamtjahr habe der Telekom-Konzern wegen der Stärke der Tochter T-Mobile US etwas erhöht, schrieb Analyst Stan Noel.

Goldman Sachs rechnet mit einem Kursziel von 23,50 Euro und rät weiter zum Kauf. Die Telekom weise in Europa beständiges Wachstum aus, dies stimme zuversichtlich, schrieb Analyst Andrew Lee.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion/ mit dpa-AfX

Minimaler Aufwand. Geringes Risiko. Jede Woche ein neuer Aktien-Tipp! Lernen Sie jetzt die Aktie der Woche kennen.