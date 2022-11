Bunker Hill Mining: Aktie bildet Boden aus!

Bunker Hill Mining (0,10 CAD; US1206132037) liegt mit den Bauarbeiten für seine erste Zink-Silber-MIne voll im Zeitplan und im Budget. Schon in einem Jahr soll hier die Förderung starten. Die Aktie hat von den operativen Fortschritten aber bisher mkaum profitiert. Über den Sommer hinweg drückten vor allem die Sorgen um eine bevorstehende, möglicherweise globale Rezession auf die Kurse vieler Mining-Unternehmen. Besonders hart traf es dabei Small Caps wie Bunker Hill, die noch nicht in Produktion sind.

Doch inzwischen sieht die Lage etwas besser aus. Der Zinkpreis hat sich deutlich erholt, zumal die Kapazitäten in Europa brach liegen (mehr hier). Und auch der Preis von Silber zeigte ein starkes Lebenszeichen und konnte zuletzt wichtige technische Hürden nehmen (ausführlich hier). Der Kupferpreis, ein Lead-Indikator für die Industriemetalle, gewann gar 12 Prozent binnen einer Woche. Mit dem nicht mehr so starken US-Dollar ist ein drückender Faktor vorerst ausgeschieden. Nun scheint auch die Aktie von Bunker Hill Mining ihren Boden gefunden zu haben. Bei 0,09 CAD lag Ende Oktober das Tief. Nun geht es zaghaft aufwärts. Bewertungstechnisch steckt deutliches Potenzial in dem Titel. So kommt das Unternehmen auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 16 Mio. US-Dollar. Aber allein der Cashflow aus der Produktion soll bei etwa 25 Mio. US-Dollar jährlich liegen. Somit hat die Aktie deutliches Potenzial bei überschaubarem operativen Risiko.

Aktieninfo Bunker Hill Mining

Börsenkürzel (CSE) | ISIN: BNKR | US1206132037

Aktienkurs: 0,10 CAD

Börsenwert: ca. 22 Mio. CAD

Ausstehende Aktien: 215 Mio.

Relevante Anteilseigner: Management & Insider (6%), Merk (9%), Ruffer (6%), Valuestone (6%), Earth (5%(, Teck Resources (5%), Sebastian Marr (5%)

