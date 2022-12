Bunker Hill Mining erzielt Durchbruch bei Minenbau!

Bunker Hill Mining meldet einen wichtigen Meilenstein beim Bau der gleichnamigen Silber-Zink-Mine in Idaho. Das Team hat den Durchbruch ins sechste Level der Mine geschafft und somit die Grundlage für den Abbau in der ersten Betriebsphase.

Bunker Hill Mining: Meilenstein bei Minenbau erreicht!

Bunker Hill Mining (0,17 CAD | US1206132037) meldet das Erreichen eines wichtigen Meilensteins beim Bau der Silber-Zink-Mine in Idaho, in den USA. Das unternehmenseigene Team für den Bau sowie der Partner CMC haben den Durchbruch auf das sechste Level geschafft. In diesem oberen Teil der Mine liegen die ersten 2 Millionen Tonnen an Erz, die abgebaut werden sollen. CEO Sam Ash meldete in diesem Zusammenhang, dass man weiter im Zeitplan und im vorgesehenen Budget liege und den Betriebsstart weiterhin für das vierte Quartal 2023 vorsieht. Mit dem Durchbruch hat man nun über die existierende Newgard Ramp Zugang zu den Leveln sechs bis acht. Dieser Zugang wird in der ersten Mining-Phase der Hauptweg zum wertvollen Erz sein. Daneben kommt man auch an der Oberfläche voran. Der nicht mehr benötigte Maintenance Shop wurde abgebaut und war nötig, um dort die von Teck Resources erworbene Mühle aufzubauen.

Bunker Hill Mining: Solide Machbarkeitsstudie

Insgesamt soll der Bau der Mine rund 55 Mio. US-Dollar kosten. Laut der vorliegenden Machbarkeitsstudie (siehe hier) will man zu 0,77 US-Dollar je Pfund Zinkäquivalent produzieren. Der aktuelle Zinkpreis liegt etwa doppelt so hoch. Mit zunehmender Betriebsdauer sinkt der Anteil des Zinks und mehr und mehr Silber soll gefördert werden. Die Produktion soll zunächst bei 90 Mio. Pfund Zinkäquivalent pro Jahr liegen. Dadurch soll ein jährlicher Free Cashflow von mehr als 25 Mio. US-Dollar möglich sein. Zum Vergleich: der aktuelle Börsenwert beträgt umgerechnet etwa 26 Mio. US-Dollar. Operiert wird mit einer Anlage von 1.800 Tonnen pro Tag. Insgesamt rechnet das Management um CEO Sam Ash und Chairman Richard Williams, früher COO von Barrick Gold, mit einer Bauzeit von 16 Monaten bis zum Betriebsstart. In einer weiteren Phase soll ein Teil der inferred resource upgegraded werden, um das Minenleben zu verlängern.