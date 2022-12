Die Tesla-Aktie hat den gestrigen Handelstag an der Nasdaq fast 11,5 Prozent im Minus abgeschlossen. Ein Anteilsschein kostete bei Börsenschluss nur noch 109,10 US-Dollar – das ist der tiefste Stand seit September 2020.

Der Grund für die jüngste Talfahrt: Die Bänder in Teslas weltweit wichtigstem Werk in Shanghai sollen vom 20. bis 31. Januar angehalten werden, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Einen Grund für den Produktionsstopp gab Tesla nicht an.