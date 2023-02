FRANKFURT - Mit dem höchsten Gewinn seit 15 Jahren knüpft die Deutsche Bank an "goldene" Zeiten vor der Finanzkrise an. Doch dem amtierenden Vorstand ist wichtig herauszustellen: Eine Zockerbude wie einst ist Deutschlands größtes Geldhaus nicht mehr. Die Investmentbank, die mit fragwürdigen Deals in der Vergangenheit Milliardenstrafen verursachte, wurde zurechtgestutzt. Die in früheren Zeiten immer wieder mal eher stiefmütterlich behandelten Privatkunden sind inzwischen eine tragende Säule des Geschäfts. Das Management hebt die Bedeutung des Heimatmarktes Deutschland hervor und beschränkt das Streben nach der Weltspitze auf wenige Bereiche.

NEUBIBERG - Der Chipkonzern Infineon wird trotz der drohenden Flaute in der Weltwirtschaft und in seiner Branche etwas optimistischer für die laufenden Geschäfte. Zwar bremste die schwache Nachfrage nach Chips für Smartphones, PCs und Rechenzentren, doch bei den Angeboten für die industrielle Stromversorgung und die Autoindustrie sieht Konzernchef Jochen Hanebeck das große Plus des Dax -Konzerns aus Neubiberg bei München. Für das zweite Quartal hat sich Infineon überraschend gute Zahlen vorgenommen, und trotz der Eurostärke ist das Management nun auch für das Gesamtjahr einen Tick zuversichtlicher. Die Aktie stieg am Donnerstag deutlich.

ROUNDUP: Siemens Healthineers trotz schwachem Auftakt optimistisch

ERLANGEN - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers hat einen schwächeren Geschäftsjahresauftakt verzeichnet. So belasteten deutlich geringere Erlöse mit Antigen-Schnelltests zum Nachweis von Covid-19, Lieferverzögerungen, höhere Kosten sowie die Lockdowns in China Umsatz und Ergebnis. Die Siemens -Tochter erwartet jedoch eine deutliche Entspannung in der zweiten Jahreshälfte. Die Jahresprognose bestätigte Healthineers daher, auch mit Blick auf eine robuste Auftragslage. Die Aktie legte am Vormittag um gut sechs Prozent zu.

ROUNDUP 2: Meta übertrifft Erwartungen trotz Umsatzrückgangs - Aktie steigt

MENLO PARK - Der Facebook-Konzern Meta hat im vergangenen Quartal trotz eines erneuten Umsatzrückgangs besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Die Erleichterung der Anleger entlud sich in einem Kurssprung von gut 20 Prozent im nachbörslichen Handel am Mittwoch. Meta schraubte auch die Aktienrückkäufe um 40 Milliarden Dollar hoch und Gründer und Chef Mark Zuckerberg stellte weitere Kostensenkungen in Aussicht.