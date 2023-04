Letzten Freitag hat die Star-Investorin Cathie Woods eine Kalkulation für einen zu erwartenden Kurswert für Tesla im Jahr 2027 veröffentlicht. Sämtliche Annahmen sowie auch die Excel-Kalkulation wurden veröffentlicht, so dass sich jeder ein eigenes Bild von der Berechnung machen kann. Ich habe das getan.



Am Freitag stand die Aktie bei 163 USD. Wenn die Aktie in fünf Jahren bei 2.000 USD stehen soll, müsste sie jedes Jahr um 65% zulegen. Nicht schlecht, oder?



Aber selbst der pessimistische Fall, den Cathie Woods aufzeigt, geht von einem Kurs bei 1.400 USD im Jahr 2027 aus. Das entspricht einer jährlichen Kurssteigerung von 54%.



Um die Erwartung von Cathie Woods nachvollziehen zu können, müssen wir uns die wesentliche Annahme einmal anschauen: Sie setzt darauf, dass Tesla in der Zukunft einen wesentlichen Teil des Geschäfts mit autonom fahrenden Autos macht, die in der Personenbeförderung tätig sind.



Full Self Driving (FSD) wurde von Tesla bereits vielfach angekündigt, doch bis heute konnte es nicht realisiert werden. Wie immer lachen Kritiker über Tesla, das seine eigenen Prognosen nicht einhalte. Doch sie übersehen, dass Tesla dem FSD näher ist als die Konkurrenz. Zum einen arbeitet Tesla schon seit Jahren mit Nvidia zusammen, um die Bildauswertung mit künstlicher Intelligenz zu verfeinern. Während Tesla entsprechende Rechenzentren mit den Nvidia-GPUs hat, kommt die Konkurrenz kaum an die GPU heran. Der Stückpreis ist 20.000 USD, derzeit werden sie auf Ebay für über 40.000 USD gehandelt. Für ein Rechenzentrum, das eine Leistung erbringt, mit der KI ermöglicht wird, sind tausende davon erforderlich.



Zum anderen sammelt Tesla Bilddaten von Millionen gefahrenen Kilometern am Tag, da viele Tesla-Kunden ihre Daten an Tesla freigegeben haben. Waymo kommt vielleicht insgesamt auf über die Jahre gesammelte Daten von 1 Mio. Fahrkilometern.



Cathie Woods gibt dem Szenario, dass noch im Jahr 2023 ein erstes FSD-Fahrzeug von Tesla für den Straßenverkehr zugelassen wird, eine 22%ige Chance. Für 2024 sieht sie eine Chance von 33%. Wenn wir das zusammen nehmen, geht sie also zu 55% davon aus, das Ende 2024 bereits FSD-Teslas zugelassen sein werden.



Wenn das so kommen sollte, geht sie für das Jahr 2027 davon aus, dass FSD-Personenbeförderungen einen Umsatz von 200 Mio. USD im Jahr generieren werden. Damit würde der Umsatz durch verkaufte Tesla-Autos nochmals um 60% und die Gewinnmarge überproportional gesteigert werden.

Seite 2 ► Seite 1 von 2