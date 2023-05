DAX nach Inflationsdaten an 15900 gelähmt

Bitte schau auch meine Videoanalysen, die an den meisten Handelstagen bereits 8.00 Uhr auf YouTube verfügbar sind, für weitere Informationen:

Der Mittwoch startete nahezu unverändert und hielt im DAX zunächst wieder einen Schwung zur und an der 15.960 bereit. Doch dieser Bereich wurde schnell wieder eingefangen und damit ein Short-Setup ausgebildet, was wie folgt gehandelt werden konnte:

Die Inflationsdaten aus Deutschland verursachten weiteren Druck. Sie sind weiterhin angespannt und signalisieren der Notenbank EZB, dass weitere Zinsschritte notwendig sind:

Dieser Druck hielt bis zu den Vortagestiefs an und zeigte dort erste Stabilisierungstendenzen. Genau dies war ebenfalls als Setup gut handelbar:

Im weiteren Verlauf umspielte der DAX die 15.900er-Region. Sie gilt als obere Range-Bereich-Kante der letzten 3 Wochen und hatte am Dienstag auch nach einem kurzen Rutsch darunter erneut gehalten. So war es bildlich in der Morgenanalyse am 10.05.2023 dargestellt (Rückblick):

Die US-Daten am Nachmittag sorgten dann noch einmal für Druck. Im Abschnitt zum Nasdaq gehe ich darauf näher ein und skizziere hier das Minus, was letztlich im DAX zurückblieb anhand der Daten der Börse Frankfurt:

Über die letzten Handelstage hinweg betrachtet ist der DAX damit auf der Oberseite weiter "gedeckelt" und bildet eine Widerstandszone heraus:

Wie fiel die Inflation in den USA aus?

Blick auf die Wall Street Entwicklung nach den CPI-Daten

Am US-Markt wurden die Inflationsdaten hingegen erst einmal sehr positiv aufgenommen, da die Verbraucherpreise geringer stiegen, als im Vorfeld erwartet worden war. Sie notieren damit unter dem Zinsniveau der FED:

Entsprechend stark eröffneten die US-Märkte und zeigten ein GAP auf. Während der Dow Jones dieses sehr schnell schloss, brauchte der Nasdaq etwas länger, aber kehrte auch in der ersten Handelssession direkt zum Ausbruchsniveau zurück. In diese Richtung handelte ich den Index zum Börsenstart:

Nach dem GAP-close zog der Nasdaq dynamisch an und erreichte ein neues Jahreshoch.

Im weiteren Verlauf schwankte der Markt stark und bildete zum Ende hin im Nasdaq doch noch ein neues Jahreshoch aus:

Insbesondere die großen Aktienwerte zogen deutlich an, während beispielsweise eine PayPal die Jahrestiefs neu definierte.

Somit gelang dem Technologiebarometer ein neues Jahreshoch und dem Dow Jones keine Rückkehr mehr in die Pluszone. Alle Kurse zum Handelsende sind hier verankert:

Wie starten wir mit diesen Voraussetzungen in den neuen Handelstag?

DAX-Ideen zum Donnerstag

Nachbörslich standen noch die Zahlen von Walt Disney auf der Agenda, die mit einem schleppenden Streamingbereich und weiteren Umstrukturierungen zu kämpfen haben. Daher skizzierte sich die Nachbörse sehr negativ:

Für das DAX-Bild bleibt die Range-Oberkante um 15.900 weiter spannend, auch wenn es dort bisher kein nachhaltiges Signal gab, so sollte diese doch im Intraday-Bereich erneut Signale generieren können:

Die Vorbörse skizziert genau dort die ersten Notierungen vor dem XETRA-Start:

Es bleibt somit bei dem Trading rund um diese Region und einem potenziellen neuen GAP zum Handelsstart, welches ich mit Dir gleich live bespreche.

Termine an der Börse zum Donnerstag 11.05.2023

Zunächst der Blick auf die weiteren Quartalszahlen der nächsten Woche, die zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren:

Weitere Schwergewichte, wie heute JDcom stehen in dieser Woche auf der Agenda.

Neben den Quartalszahlen und den gestrigen Inflationsdaten blicken wir heute auf neue Daten. So sind die Erzeugerpreise aus den USA parallel zu den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenunterstützung wichtig.

16.30 Uhr folgen noch die US-Erdgaslagerbestände.

Alle Termine des Tages sind hier aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

