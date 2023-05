DAX bleibt in seiner Range, heute wieder Oberseite

Das heutige Video zu dieser Analyse ist hier verankert:

Der Donnerstag hat erneut mit Stärke den Handelstag eingeleitet und sich dann wieder an der 15.960er-Region entschieden, die Unterseite ausgiebiger zu testen. Einen entsprechenden Trade in diese Richtung zeigten wir mit diesem Setup am Morgen auf:

Schau mir dazu im Livetrading ab 8.55 Uhr wieder zu den ersten Trades des Tages explizit über die Schulter:

Die Range zog "magisch" an und hatte nach dem GAP-close an der 15.900 ihre Wirkung am Donnerstag noch einmal aufgezeigt. Die Voraussetzungen skizzierten wir in der Morgenanalyse am 11.05.2023 wie folgt (Rückblick):

Diesmal waren die Tiefs des Vortages kein Wendepunkt, sondern führten nach der Ernüchterung unterhalb des GAP-close direkt zu weiteren Abgaben. Mit einem nur verhaltenen Wall Street Start brach schliesslich die 15.800 und das Tief vom 5. Mai wo auch noch ein GAP zurückgeblieben war, trat als Unterstützung erst in Erscheinung:

Dieses GAP hielt und damit auch die Range, die wir hier seit nunmehr 3 Wochen im Chartbild verankert haben und fast täglich als Thema für das Trading heranziehen:

Interessanterweise war es dann trotz Erholung vor Handelsschluss ein negativer Tag, der die Zahlenreihe seit Ende März beendet, auf einen Minustag immer gleich wieder mindestens einen Plustag folgen zu lassen. Anhand der Daten der Börse Frankfurt leiten wir gleich das potenzielle GAP für heute ab:

Gab es Impulse am US-Markt??

Nasdaq neues Jahreshoch, Erholung im DAX am Morgen

Am US-Markt zeigte sich bei den Indizes das gleiche Bild wie an den Tagen zuvor. Der Dow Jones schloss im Minus und der Nasdaq erholte sich im Handelsverlauf wieder. Nach einer negativen Eröffnung konnte er somit ein neues Jahreshoch erzielen und auch per Schlusskurs einen neuen Rekord aufstellen:

Das Chartbild bleibt hier positiv, auch wenn die Hochs sich nicht merklich voneinander abheben:

Ob wir hier einen weiteren Aufschlag zum Wochenausklang sehen, wie an den letzten Freitagen, ist die spannende Frage des Tages.

Gern suche ich entsprechende Setups wieder mit Dir zusammen im Livetrading ab 15.25 Uhr:

Der DAX hat sich mit diesem Impuls nachbörslich wieder von der unteren Range-Kante entfernt. In der Vorbörse winkt ein GAP von rund 40 Punkten und dieses Bild:

Mit Blick auf die 15.900 würd eich eine Short-Order favorisieren. Mehr dazu dann gleich auf Twitch und im Livetrading.

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Wir sprechen gern im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Termine an der Börse zum Freitag den 12.05.2023

Zunächst der Blick auf die letzten Quartalszahlen der Woche, die zum ersten Quartals 2023 einen Blick in die Bilanzen der US-Unternehmen gewähren:

Neben den Quartalszahlen und den gestrigen Inflationsdaten blicken wir heute auf neue Daten.

Um 13.00 Uhr steht die Leistungsbilanz von Deutschland im Fokus. 14.30 Uhr blicken wir dann auf die Exportpreise und Importpreise aus den USA.

Wichtigster Eckpunkt dürfte das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan um 16.00 Uhr sein.

Am Abend folgen dann noch die CFTC Daten vor dem Schluss der Woche an der Wall Street.

Alle Termine des Tages sind hier aufgelistet:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Ich update in den täglichen Morgenanalysen diese Termine dann jeweils.

Damit wünsche ich uns beim Handel in der neuen Woche vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

[smartslider3 slider="5"]

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 66,86 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!