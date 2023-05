Mehrheit erwartet stärkere Abhängigkeit von Wissenschaft als je zuvor / "3M Forward" betont globale Megatrends und wie das Unternehmen ihnen mithilfe von Materialwissenschaft begegnet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neuss (ots) - Globale Megatrends verändern das Leben grundlegend, undWissenschaft kann dazu beitragen, sie positiv zu gestalten. Der 3M State ofScience Index 2023 zeigt, dass 85 Prozent der Menschen weltweit einenZusammenhang zwischen Wissenschaft und der Verbesserung ihres Lebens sehen. DieWelt reagiert auf Klimawandel und Ressourcenknappheit, demografischen Wandel undsoziale Entwicklungen sowie das Verschmelzen der physischen und digitalen Welt."3M Forward", ein neues Programm des Multitechnologie-Unternehmens 3M, zeigt,wie Wissenschaftler, Ingenieure und Experten Materialwissenschaft nutzen, um dieGesellschaft bei der Bewältigung der globalen Megatrends zu unterstützen."Die Herausforderungen der Megatrends werden nicht durch eine einzige große Ideegelöst, sondern durch eine Vielzahl von Ideen, die zusammenkommen, um dieTransformation der Gesellschaft voranzutreiben", so Camila Cruz Durlacher, VicePresident von 3M Corporate R&D Operations in EMEA. "Wissenschaft hat dasPotenzial, die schwierigsten globalen Herausforderungen zu lösen. 3M ist mitseinem vielfältigen globalen Portfolio und seiner umfassenden Expertise bestensaufgestellt, um innovative Lösungen in großem Maßstab zu liefern." "3M Forward"zeigt, wie das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Partnern undForschungsinstituten neue Ansätze entwickelt, um die Grenzen von Technologie zuerweitern.Mit Kapazitäten für Forschung und Entwicklung in 55 Ländern und mehr als 7.000F&E-Spezialisten und Wissenschaftlern haben Innovationen von 3M zu mehr als132.000 Patenten und 60.000 Produkten in verschiedenen Bereichen geführt. Soprägt 3M Branchen, Menschen und Technologien auf der ganzen Welt. Diesvergrößert den Einfluss auf gesellschaftliche Herausforderungen sowie dieVerantwortung, positiv auf diese einzuwirken, etwa durch den großflächigenEinsatz seiner Innovationen. Das Unternehmen gestaltet die Welt von morgeninsbesondere dadurch, dass 3M verschiedenen Branchen eine Basis für dieEntwicklung neuer Technologien bietet. Auf diese Weise ermöglicht 3M seinenKunden und Partnern, eigene Neuerungen voranzutreiben, um die Herausforderungendes 21. Jahrhunderts zu bewältigen."Wissenschaft und Wirtschaft, Gesellschaft und Technologie entwickeln sich ineinem nie dagewesenen Tempo", so Christin Schack, Geschäftsführerin von 3M inZentraleuropa. "Wir nehmen unsere Verantwortung als globales Unternehmen ernstund stellen uns gezielt den Herausforderungen, die sich aus den globalenMegatrends ergeben. Wir setzen unsere Teamsund unseren Innovationsgeist ein, umgemeinsam mit unseren Kunden Lösungen mit echter Wirkung zu entwickeln und dieAnforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt nachhaltig in Einklang zu