LNG-Boom: Diese Unternehmen sind ganz vorne mit dabei

Der Krieg in der Ukraine stellte die deutsche Energieversorgung auf den Kopf. Um möglichst schnell von russischen Gasimporten unabhängig zu werden, setzt die Bundesregierung seither verstärkt auf LNG, kurz für Liquefied Natural Gas. Hierbei wird verflüssigtes Erdgas per Schiff zu Flüssiggas-Terminals transportiert und von dort für die Gasversorgung genutzt. Der Stellenwert, der dieser Energiequelle eingeräumt wird, fand am 1. Juni 2022 Ausdruck im LNG-Beschleunigungsgesetz. Das Ziel: Die Schaffung von LNG-Terminals und entsprechenden Versorgungsleitungen. Wie die Bundesregierung auf ihrer Internetpräsenz in einem aktuellen Beitrag zusammenfasst, soll das Gesetz die erforderlichen Zulassungs-, Vergabe- und Nachprüfungsverfahren beschleunigen. Eine am 17. Mai 2023 beschlossene Anpassung soll demnach die LNG-Einspeisung an deutschen Küstenstandorten weiter absichern, heißt es in der Information. Seit Anfang dieses Jahres seien zwei vom Bund initiierte Anlagen in Wilhelmshafen und Brunsbüttel in Betrieb, in Lubmin werde zudem eine Einheit privat betrieben. Drei weitere LNG-Terminals in Wilhelmshaven II, Stade und Lubmin seien demnach im Aufbau.

In anderen europäischen Ländern sind die schwimmenden Flüssiggasterminals schon länger Teil der Energieversorgung. Nach Angaben der Bundesregierung soll die hierzulande neu installierte Infrastruktur künftig auch für klimaneutralen Wasserstoff genutzt werden können. Inwiefern LNG also eine Art Brückentechnologie auf dem Weg zu klimafreundlichen Energien sein wird, bleibt abzuwarten. Energieunternehmen, die auf das verflüssigte Erdgas setzen, konnten jedenfalls zuletzt vom politisch gestützten Interesse an dieser Technologie profitieren.