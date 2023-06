DAX-Ausbruch zum Wochenstart möglich

Vorab das Video dazu, was ich am Sonntag bereits ausführlich gedreht hatte:

Eine ruhige Woche endete nahe der 16000

International war der DAX in der Vorwoche eher hinteres Mittelfeld und verließ die Woche mit einem Minus. Dies zeigt die Übersicht der Indizes, bei der auch im Nasdaq kein neues Verlaufshoch auf Wochenschluss entstanden war:

Im DAX lag es an dem starken Wochenstart, der zu einer Verkleinerung des oberen GAP-Bereichs führte, dann aber mehrheitlich nur noch Notierungen zwischen 15.900 und 16.020 Punkten zuließ. Darüber sprachen wir bereits in der Morgenanalyse vom 08.06.2023 ausführlich mit dieser Grafik:

An diesen Bereichen änderte sich nichts und so lässt sich die Woche noch einmal im Fazit als seitwärts zusammenfassen:

Die Bereiche zum Handeln hatten wir daher täglich besprochen und auch für die Freitagsanalyse 09.06.2023 einmal optisch definiert:

Für das Trading waren daher eher die unteren Bereiche als Long-Ideen spannend, wie ich am Freitag im Livetrading aufzeigen konnte:

Komm gern auch in dieser Woche zum Livetrading hinzu und schau mir über die virtuelle Schulter:

Da sich an der Wall Street am Freitag auch keine starke Volatilität entwickelte, skizzierte sich letztlich der XETRA-Markt wie folgt und hinterließ ein kleines Minus am letzten Handelstag. Diese Daten an der Börse Frankfurt sind aufgezeichnet worden und könnten direkt zum Montag ein neues GAP formieren:

Was leiten wir darauf für den Wochenstart ab?

Blick zur Wall Street und den Wochenschluss

Es gab im Nasdaq zwar wieder ein neues Jahreshoch, dieses ist jedoch ebenso schnell direkt abverkauft worden, wie schon an den vergangenen Tagen die Hochpunkte. Hier scheint das Momentum ausgereizt oder zumindest so stark, dass es einen Extrempunkt hinterläßt. Am Fear and Greed Index ist dies deutlich zu sehen, die Würdigung ist im Video noch einmal ausführlich dargestellt:

So gelang dem Nasdaq letztlich das Halten im oberen Kursbereich und die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends:

Gern suche ich entsprechende Setups wieder mit Dir zusammen auch im Livetrading ab 15.25 Uhr:

Das leichte Plus bei den dominanten Indizes der Wall Street und der erneute Abverkauf bei den Nebenwerten im Russell2000 ist erneut ein Indiz dafür, dass die Marktbreite nicht in eine Richtung tendiert, sondern eher Umschichtungen an der Tagesordnung stehen. Dies ist hier in der Übersicht aufgezeigt:

Wie starten wir mit diesen Voraussetzungen in den Tag?

Trading-Ideen und Termine am 12.06.2023

Das große Bild ist im DAX weiterhin seitwärts ausgerichtet und seit Wochen unverändert:

Dabei konzentrieren wir uns erst einmal auf die Bandbreite der letzten Tage und die Abwärtrendlinie, die wir ab dem Allzeithoch weiterhin im Chart als Deckel sehen:

Konkret könnte dieser Ausbruch schon im Endloskontrakt anstehen und direkt beim XETRA-Handelsstart in die neue Woche vollzogen werden. Der Endloskontrakt berührt die Linie aktuell:

Schau mir dazu im Livetrading ab 8.55 Uhr bei den ersten Trades des Tages wieder explizit über die Schulter:

Was steht an Terminen an?

Der Montag ist als ruhiger Handelstag im Kalender verankert. Die Woche hält danach viel Spannung bereit, allein mit den Notenbanksitzungen von FED und EZB.

Alle Daten mit Prognosen von heute sind hier als Übersicht verankert:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Weitere Quartalszahlen stehen in dieser Woche an. Hierbei sind Oracle am Montag und Adobe am Donnerstag die wichtigsten Eckpunkte. Die ganze Übersicht ist hier für Dich zu sehen:

Wir sprechen wieder im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Bitte schau auch für weitere Marktanalysen auf meinem Kanal bei YouTube vorbei, wo ich entsprechende Marktupdates platziere:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 66,86 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!

Quelle der News: Trading-Treff