Wochenauftakt im DAX hat Korrektur eingeleitet?

Nachdem wir aus der Vorwoche drei spannende Eckpunkte im Chartbild verzeichnen konnten, die immer mit Events im Einklang standen, war der DAX am Montag auf sich gestellt. Aus der Morgenanalyse vom 19.06.2023 entnommen siehst Du sie noch einmal:

Die Wall Street hatte Feiertag und am Freitag schon eine leichte Korrektur eingeleitet, welche der DAX direkt übernahm. Es kam zu einem Eröffnungs-GAP und Notierungen unter 16.300 Punkten. Diese Schwelle ist die "Zone der Allzeithochs" und war im Vorfeld des Verfallstages ein kurzer Widerstand - wir erinnern uns:

Nach dem Verfallstag mit einem neuem Allzeithoch nun aber auch durch den Rücklauf darunter ein Widerstand. Genau dieses Szenario handelte ich am Morgen im Livetrading mit diesem Setup:

Komm gern auch heute zum Livetrading hinzu und schau mir über die virtuelle Schulter:

Nachdem hier auch die Tiefs vom Freitag fielen, kam etwas mehr Volatilität auf und es bildete sich sogar ein Tagestrend. Angeheizt durch weitere News aus Russland und auch teilweise zurückhaltenden Daten von DAX-Unternehmen, wie der Abstufung gestern bei Sartorius, bildete sich ein eindeutiger Tagestrend heraus.

Dieser war sehr linear abwärts gerichtet und stoppte erst um die 16.200 Punkte zum Handelsende. Im Datenblatt der Börse Frankfurt ist der gestrige noch einmal gut zu sehen:

Die Mehrheit der DAX-Aktien notierten im negativen Bereich:

Was ist daraus für den heutigen Tag abzuleiten?

DAX-Ideen für den Dienstag

Der eingangs in der Analyse dargestellte Aufwärtstrend ist damit gebrochen worden. Es bildete sich das erste Short-Signal der Woche heraus:

Negativ kommt die Unterschreitung einer wichtigen Zone im Aufwärtstrend hinzu, die weiteres Potenzial bis zu den nächsten Verlaufstiefs bietet. Das mittelfristige Bild ist hier dargestellt:

Darauf gilt es letztlich heute zu achten. Mit einem GAP auf der Oberseite, dem gebrochenen Trend und dem Tief aus Donnerstag von der EZB-Sitzung im Blick lässt sich der Tagesstart mit diesen drei Eckdaten in der Vorbörse gut einfangen:

Mehr dazu gleich in unserem Handelsraum:

Kommen wir zu den Terminen des Tages.

Termine am 20.06.2023

Die Woche startete mit einem US-Feiertag und hat dann heute erst einmal die Erzeugerpreise aus Deutschland auf der Agenda. Im weiteren Verlauf sprechen einige Notenbänker, so auch über den Mittwoch hinweg.

Dies habe ich Dir hier mit den Uhrzeiten zusammengefasst:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Weitere Quartalszahlen stehen in dieser Woche ab heute auf der Agenda:

Wir sprechen wieder im Livetradingroom über das Marktgeschehen. Melde Dich für den Zugang zum Livetradingroom hier kostenfrei an - die Termine sind im Teaserbild verankert:

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures. Vorrangig handle ich mit dem Broker JFD und diesen Konditionen und nutze für die Chartanalyse das Tool StereoTrader.

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Bitte schau auch für weitere Marktanalysen auf meinem Kanal bei YouTube vorbei, wo ich entsprechende Marktupdates platziere:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 66,86 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!