Etabliert sich im DAX ein Wochentrend?

Der Wochenstart war schon deutlich negativ und ließ mit Unterschreitung der 16.300 eine tiefere Konsolidierung erwarten. Wir sprachen in der Morgenanalyse vom 19.06.2023 über einen neuen Abwärtstrend und auch das Short-Signal, was mit dem Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends davor verbunden war:

In diesem Sinne befand sich der Markt gleich zum Start unter Druck und unterschritt das dargestellte EZB-Tief zum Handelsstart am Dienstag. Dort lag damit ein Ankerpunkt für die Oberseite und auf der Unterseite dann das weitere markante Tief der Vorwoche, was wir am Dienstag ausgebildet hatten (Rückblick):

Mit dem Anlaufen dieses Bereichs um 16.090 vollzog ich meine erste Long-Idee im Livetrading zur Eröffnung und spekulierte auf eine Korrektur dieser vorherrschenden Marktbewegung:

Nachdem die Gegenreaktion bis zu den EZB-Tiefs erfolgte, widmete sich der Markt noch einmal den Tiefpunkten zu und markierte dann erst um 16.069 das Tagestief. Damit formierte sich eine Tagesspanne von rund 115 Punkten und eine recht normale Volatilität. In Erwartung einer positiven Wall Street, die nach dem Feiertag die Woche eröffneten, gelang dann zumindest eine Eindämmung des Minus.

Im Datenblatt der Börse Frankfurt ist der zweite Minustag in Folge nun noch einmal gut zu sehen:

Dieser neue Trend überschattet damit den alten Trend vor allem an Momentum, welcher aber nun sowieso gebrochen ist. Beide bringe ich Dir noch einmal in das Blickfeld:

Was ist daraus für den heutigen Tag abzuleiten?

DAX-Ideen für Mittwoch nach dem Wall Street Wochenstart

Auch die US-Märkte korrigierten. In Summe nicht so stark wie die Märkte in Europa, was aber auch einem Rücklauf wieder in den letzten Handelsstunden der US-Börse geschuldet war. Alle Indexstände siehst Du hier zusammengefasst:

Insbesondere der Nasdaq war volatil und überzeugte erst einmal mit Stärke. Diese war jedoch nur kurzfristig, was den Gedanken einer Short-Positionierung zum Handelsstart am Ende in die Hände spielte:

Die Korrektur im Nasdaq unterschritt nicht die Trendlinie, sodass im Gesamtbild die Lage als stabil bezeichnet werden kann:

Für den DAX hatte diese Entwicklung wenig Implikation. Die Vorbörse notiert nahezu unverändert und muss sich nun entscheiden, ob wir auf die 15.900 zulaufen oder die 16.300 wieder in Augenschein nehmen:

Kommen wir zu den Terminen des Tages.

Wirtschaftstermine am 21.06.2023

Die Woche startete an der Wall Street erst Dienstags. An wichtigen Daten war daher bisher nichts zu erwarten und heute stehen dabei auch nur der Redbook Index und die MBA Hypothekenanträge im Vorfeld der Eröffnung auf der Agenda.

Weitere Wortmeldungen aus dem Notenbankumfeld der FED sind jedoch zu beachten und die Anhörung von Jerome Powell, die 16.00 Uh startet.

Dies habe ich Dir hier mit den Uhrzeiten zusammengefasst:

Diese Eckpunkte habe ich aus dem Wirtschaftskalender dieser Seite entnommen. Weitere Quartalszahlen stehen in dieser Woche ab heute auf der Agenda:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

