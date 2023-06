Biotech-Kursrakete Exact Sciences: +90 Prozent in diesem Jahr! Geht da noch was?

Das an der Nasdaq notierte US-Unternehmen Exact Sciences stellt Tests zur Früherkennung von Darmkrebs her. Anfang dieser Woche gab das Exact-Team bekannt, dass sein Früherkennungstest der nächsten Generation, Cologuard 2.0, in einer Studie eine um 30 Prozent niedrigere Falsch-Positiv-Rate beim Nachweis der Krankheit aufwies als sein bereits zugelassener Test.

Die positiven Ergebnisse der Studie (BLUE C) kommen für das US-Biotech-Unternehmen zu einem günstigen Zeitpunkt. Während der Covid-19-Pandemie seien Millionen von Vorsorgeuntersuchungen nicht durchgeführt worden, was nun zu einer starken Nachfrage nach der Testtechnologie von Exact Sciences führe, so Dani Saurymper, Fondsmanager bei Pacific Asset Management.



Im Gespräch mit dem US-Nachrichtensender CNBC erklärte Saurymper: "Das ist eine riesige Chance. Und offensichtlich nutzt jemand wie Exact genau diese Gelegenheit."