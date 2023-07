Fester DAX-Wochenstart zum Halbjahresauftakt?

Die große Wende im DAX fand zur Wochenmitte statt. Hier wurde nicht nur der Abwärtstrend überschritten, den wir vom Allzeithoch und dem Verfallstag aus einzeichnen konnten, sondern ebenso die 15.900 wieder überschritten. Dies hatten wir als Szenario in der Tagesanalyse zum 28.06.2023 skizziert (Rückblick):

Nachdem der DAX am Mittwoch und Donnerstag schon in "Achtungsstellung" war, verfestigte sich die Chance auf einen deutlichen Ausbruch an der Oberseite. Wir skizzierten dies am Freitag in der Morgenanalyse wie folgt:

Zum Freitag gelang jedoch erste der Sprung über die runde 16.000er-Marke, die bis zu diesem Zeitpunkt noch der Widerstand an zwei Handelstagen war. Damit setzte eine Dynamik zum Ende der Woche, des Monats und des Quartals ein, die sonst nur an Verfallstagen zu finden ist:

Damit war der Freitag der Stärkste Handelstage seit zwei Wochen und zeigte anhand der Daten der Börse Frankfurt ein deutliches Plus auf:

Dieser starke Tagestrend zog sich bis in die Nachbörse hinein durch, wie das Chartbild zeigt. Übergeordnet sind wir damit in der Bandbreite zwischen der Unterstützung 15.700 und dem Allzeithoch über 16.400 genau in der Mitte fixiert und haben zum Wochenstart beide Richtungen mit gleichem Abstand gewichtet:

Auf Basis der Dynamik des Freitags und der 16.200 als weiteren Widerstand, setzte ich zum Wochenstart auf eine Konsolidierung:

Dabei ist auch das GAP maßgeblich, was ggf. mit den ersten Kursen der Vorbörse im DAX entsteht.

Welche Daten gab es an der Wall Street?

Internationaler Blick und die Nasdaq

Der DAX hat international die gleiche Wochenperformance wie der Nasdaq erzielt:

Damit ist das Technologiebarometer erneut in Richtung Jahreshoch gestiegen und bleibt im mittelfristigen Trend. Ohne ihn zu berühren, ist damit eine tiefere Konsolidierung erst einmal vertagt:

Vor allem die Schwergewichte wie Apple, Tesla oder Nvidia waren gefragt. Dies ist jedoch zu einem großen Teil dem Quartalsende-Effekt geschuldet. Auch hier gab es weitere Rekorde zu verzeichnen, so hatte Apple als erstes Unternehmen an der Wall Street den Marktwert von 3 Billionen US-Dollar erreicht.

Damit kommen wir zu den anstehenden Terminen.

Wichtige Termine am 03.07.2023

Der Montag ist für den US-Handel bereits spannend, da sich am Dienstag ein Börsenfeiertag anbahnt.

Aus Deutschland und der EU stehen für den Montag die S&P Global Einkaufsmanagerindizes des verarbeitenden Gewerbes auf der Agenda. 16.00 Uhr folgt der US ISM Index zur Produktion und ebenfalls dem verarbeitenden Gewerbe.

Alle konkreten Daten aus dem Wirtschaftskalender erhältst Du hier:

Bei den Quartalszahlen sind nur noch wenige Termine zu beachten. Herauszustellen ist Levis am Donnerstag. Alle Termine der Woche sind noch einmal hier verankert:

