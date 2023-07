US-Feiertag und DAX-Momentum wieder abgebaut

Zur Videoversion hier klicken:

Der Handelsmonat und damit das Quartal startete im DAX genau in der Mitte zwischen Allzeithoch und der großen Unterstützung, die in den letzten Monaten ausgebildet wurde. Skizziert hatten wir das Ganze am Wochenende mit diesem "Big Picture":

Der Handelsstart gelang über dem Hoch vom Freitag, sodass eine neue Kurslücke entstand und sich der Markt erst mal der Oberseite zuwandte. Hierbei war die 16.200 als Region spannend, die wir in der Tagesanalyse zum 03.07.2023 als nächsten Widerstand auf der kurzfristigen Ebene skizziert hatten (Rückblick):

Dort war das Momentum erst einmal beendet. Im Livetrading nutzten wir das Niveau für einen Umschwung, also die Spekulation auf fallende Kurse. Einen der beiden Trades, die beide auf der Shortseite stattfanden, siehst Du hier noch einmal:

Auch am Dienstag verfolge ich dies ersten Bewegungen im DAX und begleite dies ab 8.55 Uhr für Dich im Livetrading zum Handelsstart XETRA. Komm direkt hinzu und schau mir über die virtuelle Schulter:

Im weiteren Verlauf wurde das neue GAP auf der Unterseite geschlossen und es gelang im Trend sogar das Anlaufen der Konsolidierungszone vom Freitag, die sich um 16.080 Punkte erschlossen hatte und im Chartbild gelb markiert ist:

Damit war der Montag nahezu umgekehrt zum Freitag verlaufen und hinterließ anhand der Daten der Börse Frankfurt ein klares Minus zum Handelsende:

Genau in dieser Zone verharrte der Index über den Nachthandel (im Future) hinweg und notiert auch dort in der Vorbörse zum Dienstag:

Gab es Impulse aus den USA?

Internationaler Blick und der US-Feiertag

Zum Wochenausklang, der auch das Quartalsende darstellte, war der Nasdaq noch einmal in Richtung der Jahreshochs gestartet:

In dieser Sichtweite blieb er jedoch und zeigte somit Respekt vor dieser Marke. Als erste Trading-Idee am Nachmittag stand daher im Bereich der vorbörslich herausgebildeten Hochs und der Freitagshochs eine Short-Positionierung auf meinem Handelsplan, der wie folgt umgesetzt wurde:

Weitere Details und Ideen möchte ich mit Dir wieder im Wall Street Handel ab 15.25 Uhr besprechen. Lass uns diesen Markt auch am US-Feiertag im Livetrading gemeinsam erörtern und Handeln:

In Summe bewegte sich die Wall Street am verkürzten Handelstag nur geringfügig:

Heute ist an der Wall Street ein Feiertag. Anhand der Futures könnte jedoch ein wenig Bewegung aufkommen, über die wir sprechen können.

Damit kommen wir zu den anstehenden Terminen.

Wichtige Termine am 04.07.2023

Der Dienstag hat wegen des US-Feiertags nur die regulären Redbook Index-Daten für das Gesamtjahr auf der Agenda.

In Deutschland blicken wir 8.00 Uhr auf die Handelsbilanz, die Exporte und Importe enthält.

Den wöchentlichen Rohöllagerbestand gibt es erst spät am Abend.

Alle konkreten Daten aus dem Wirtschaftskalender erhältst Du hier:

Alle konkreten Daten aus dem Wirtschaftskalender erhältst Du hier:

Bei den Quartalszahlen sind nur noch wenige Termine zu beachten. Herauszustellen ist Levis am Donnerstag. Alle Termine der Woche sind noch einmal hier verankert:

Umsetzen werde ich meine Setups mit CFDs und Futures.

Auf dem Twitch-Kanal FIT4FINANZEN bekommst Du weitere ausführliche Inspirationen und Meinungen präsentiert. Schau Dir diesen gern kostenfrei und über mehrere Stunden an, in denen weitere Händler und Referenten LIVE zum Handelsverlauf und weiteren Finanzdaten in HD Stellung beziehen und ihr Vorgehen erörtern:

Bitte schau auch für weitere Marktanalysen auf meinem Kanal bei YouTube vorbei, wo ich entsprechende Marktupdates platziere:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

