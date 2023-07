Stehen wir vor einem DAX-Richtungswechsel?

Der Vorwochentrend war eindeutig, auch wenn der Freitag ein Pluszeichen aufzeigte. Dies hatten wir in diesem Chartbild aufgezeigt (Rückblick):

Wir besprachen die Szenarien einer Gegenbewegung ausführlich in der Morgenanalyse zum 07.07.2023 und verwiesen auf die große Bedeutung der 15.700er-Region:

Doch diesem Punkt kamen wir am Montagmorgen erst einmal nicht nah. Weitere Abgaben folgten und brachten damit den negativen Wochenschluss, der unter 15.700 ein technisches Verkaufssignal generierte, für viele Swing-Trader auf den Schirm. Im Zuge dieser Bewegung suchte ich im Livetrading des Montagmorgens nach einem Einstieg und fand den beim punktgenauen GAP-close zu Freitag (auf Basis der XETRA-Kurse) am 15.600er-Kurslevel. Optisch skizzierte sich dies wie folgend:

Im weiteren Verlauf stabilisierte sich der DAX knapp unter den Nachmittagstiefs vom Freitag und schwang sich erneut zur 15.600 auf. Diesmal mit mehr Momentum als am Morgen, sodass ein Ausbruch gelang und der Index zur großen Widerstandszone bei 15.700 laufen konnte.

Damit erfolgte ein zweiter Pullback im Endloskontrakt und die erste Berührung im XETRA-Chart nach dem Abverkauf des Donnerstags. Übergeordnet ist damit die Gesamtlage unverändert:

Das Plus zum Handelsende lässt jedoch die Chance offen, dass wir hier im Zuge einer weiteren Erholung auch eine Rückeroberung der 15.700 sehen können.

Anhand der Daten der Börse Frankfurt ist mit dem Hoch bei 15.722 Punkten bereits ein erster Schritt dazu getätigt worden:

Damit steht der DAX zwar weiter im Abwärtstrend verankert, könnte aber heute diesen Trend brechen:

Wie skizziert sich das Chartbild am Morgen und wie lief die Wall Street?

DAX-Ausblick und Wall Street Kurse

An der Wall Street war der Wochenstart ebenso volatil, brachte jedoch zum Handelsende ähnlich wie im DAX ein Pluszeichen bei den großen Indizes hervor. Dies ist hier aufgelistet:

Die Suche nach einer klaren Tendenz ist sehr gut im Nasdaq zu erkennen. Der Index hält sich in Sichtweite der Jahreshochs auf, drückt aber immer wieder unter das psychologische Level von 15.000 Punkten. Hier sind die weiteren US-Wirtschaftsdaten relevant, die Impulse setzen können:

Das Sentiment bleibt in den USA übrigens hoch:

Damit ist auch der DAX in der Vorbörse stabil und nah der 15.700er-Region, die ich heute als Richtungsentscheidend erachte:

Gern begleite ich dies wieder für Dich und mit Dir zusammen auf meinem Kanälen.

Wichtige Termine am 11.07.2023

Die Woche startete sehr ruhig und hat heute dann die Verbraucherpreise aus Deutschland 8.00 Uhr auf der Agenda. Zudem schauen wir auf den Arbeitsmarkt in England.

11.00 Uhr steht der ZEW Index auf der Agenda, welcher die aktuelle Lage und die Konjunkturerwartungen reflektiert.

Alle konkreten Daten aus dem Wirtschaftskalender erhältst Du hier zusammen mit den Prognosen:

Bei den Quartalszahlen sind nur noch wenige Termine im aktuellen Quartal zu beachten. Denn ab Freitag startet die Berichtssaison für das neue Quartals, traditionell mit den US-Banken Citi, JP Morgan Chase und Wells Fargo. Alle Termine der Woche sind noch einmal hier verankert:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

