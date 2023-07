15700 im DAX zurückerobert

Video der Analyse:

Mit der Frage "Stehen wir vor einem DAX-Richtungswechsel?" leitete ich die gestrige Morgenanalyse zum 11.07.2023 ein. Hierbei stand der Fokus auf dem 15.700er-Level und einem möglichen Trendbruch, der dann einen umgekehrten Trend etablieren könnte (Rückblick):

Bereits in der Vorbörse wurden die Hochs des Montags überschritten und damit über 15.700 eine neue Kurslücke formiert. Direkt zum XETRA-Start rutschte der DAX jedoch noch einmal an die 15.700er-Kante und zeigte dort schnelle Stabilisierungstendenzen. Entsprechend dieses Ausbruchs lag meine Handelsausrichtung daher auf der Longseite, wie hier zu sehen ist:

Im weiteren Verlauf wurde der Take Profit erreicht und erneut die 15.700 getestet.

Die nachhaltige Stabilisierung erfolgte im DAX jedoch erst, nachdem das GAP geschlossen wurde und wir auch optisch den Aufwärtstrend der letzten Tage anlaufen konnten. Dies war recht genau 11 Uhr und parallel zum ZEW-Index, den ich Dir darstelle:

Er fiel abermals, wurde aber vom Markt als nachlaufender Indikator nicht zum Belastungsfaktor gemacht. Aus diesem Grund stieg der Index zum Nachmittag weiter an und etablierte damit die ehemalige Unterstützungszone um 15.700 Punkte, welche vergangenen Donnerstag noch dynamisch gebrochen wurde:

Es stellte sich auf Basis der Daten der Börse Frankfurt nun der dritte Plustag in Folge ein:

Im Big Picture muss daher seitens der Marktteilnehmer:innen darüber geurteilt werden, ob wir hier in der Vorwoche eine "Bärenfalle" gesehen haben:

Der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch blieb jedoch unberührt.

Wie skizziert sich das Chartbild am Morgen und wie lief die Wall Street?

DAX-Ausblick und Wall Street Kurse

An der Wall Street war ebenfalls ein Plustag zu sehen. Dies rundete den Erholungstag somit international ab. Wir blicken auszugsweise auf die Schlusskurse:

Wir blickten gestern speziell auf den Nasdaq, der zwischen 15.000 Punkten und dem Bereich der Jahreshoch immer wieder intraday schwankte (Rückblick):

In einer anderen Darstellung mit Update des gestrigen Tages ist diese Seitwärtsphase noch deutlicher zu sehen:

Für das Trading bedeutet dies, an vakanten Hochpunkten eher die Short-Seite zu favorisieren. Dies setzte ich gestern zum Start des Handels mit diesem Setup als Orientierung an den vorbörslichen Notierungen wie folgt um:

Damit ist auch der DAX in der Vorbörse wieder stabil und solide über der 15.700er-Region, die ich gestern als Richtungsentscheidend erachtete. Es vollzieht sich optisch der erste Trendwechsel, also die Abkehr vom steilen Abwärtstrend aus der Vorwoche und Etablierung eines neuen Aufwärtstrends:

Das daraus abzuleitende Ziel könnte nun wieder die 15.900 sein. Eine kleine Korrektur zum Handelsstart halte ich jedoch für "gesund" und damit die Orientierung an der Oberkante der zurückeroberten Unterstützungszone bei 15.750 Punkten.

Gern begleite ich dies wieder für Dich und mit Dir zusammen auf meinem Kanälen.

Wichtige Termine am 12.07.2023

Wichtigster Termin ist heute der Verbraucherpreisindex aus den USA. Zusammen mit der Kernrate zeigt er 14.30 Uhr an, wie sich die Inflation in Amerika aktuell entwickelt.

Um 16.00 Uhr folgt noch die Zinssatzentscheidung der Bank of Canada und 20.00 Uhr der Konjunkturbericht der US-Notenbank FED in Form des "Beige Book".

Alle konkreten Daten aus dem Wirtschaftskalender erhältst Du hier zusammen mit den Prognosen:

Bei den Quartalszahlen sind nur noch wenige Termine im aktuellen Quartal zu beachten. Denn ab Freitag startet die Berichtssaison für das neue Quartals, traditionell mit den US-Banken Citi, JP Morgan Chase und Wells Fargo. Alle Termine der Woche sind noch einmal hier verankert:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

