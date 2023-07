DAX-Woche startet verhalten schwungvoll, heute mit Ausbruch?

Als Videoanalyse ist dies hier verankert:

Die Seitwärtsphase des DAX geht in eine Fortsetzung. Auch zum Wochenstart bot sich das bekannte Bild, schwächer zu eröffnen und dann erst einmal das GAP zu schliessen, ohne starke Impulse auf der Oberseite durchzusetzen.

Auf die Bedeutung dieser Phase haben wir in der Sonntagsanalyse zum Wochenstart am 24.07.2023 mit diesem Chartbild hingewiesen (Rückblick)

Dabei ist das Szenario aus der Wochenanalyse weiter intakt, denn der Index schaffte es über das GAP-close hinweg und schloss dabei auch gleich die Kurslücke zum Donnerstag - anbei das "alte Szenario" zum Abgleich:

Bis zum GAP-close wartete ich die ersten Bewegungen ab und konnte dort mit einer Short-Order eine Gegenbewegung handeln. Dies skizzierte sich wie folgt:

Per Saldo gab es danach neue Hochs und das GAP-close zu Dienstag, was über 16.200 Punkten lag. In dieser Region schloss auch der Markt seinen XETRA-Handel ab, wie die Daten der Börse Frankfurt hier aufzeigen - es war ein minimal positiver Handelstag:

Für das Gesamtbild ist um 16.200 Punkte damit der kleine Widerstand verhärtet, der darüber noch mit 16.300 die letzte Barriere vor dem Allzeithoch im Chartbild offenlässt:

Was sind die kurzfristigen Trigger für den neuen Handelstag?

Blick auf die Wall Street und die DAX-Vorbörse

Bei den US-Indizes hat sich per Saldo auch wenig verändert. Erneut glänzte der Dow Jones mit Stärke und die Nasdaq versucht sich zu stabilisieren. Alle Schlusskurse waren jedoch im positiven Bereich und damit ist der Dow Jones weiter auf Rallye-Kurs:

Für den DAX hatte dies keine weitere Implikation. Mittelfristig hat sich um 16.200 ein Widerstandsbereich an den letzten Tagen des XETRA-Chartbildes herausgebildet. Diesen skizziere ich als Begrenzung eines aufsteigenden Dreiecks, was bei Überschreitung neuen Druck auslösen könnte:

In der Vorbörse kann man erneut ein kleineres Dreieck einzeichnen, was ebenfalls von der Aufwärtstendenz getragen wird:

Es ergibt sich mit der aktuellen Analyse um 8.00 Uhr erneut ein GAP auf der Unterseite, diesmal von 20 Punkten.

Auf was gilt es heute noch zu achten?

Termine zum Dienstag 25.07.2023

Einen Tag vor der FED-Sitzung am Mittwoch und der EZB-Entscheid am Donnerstag stehen keine großen Wirtschaftsdate auf der Agenda. Von daher sind die kommenden Handelstage hier optisch gruppiert und als Auszug aus dem Wirtschaftskalender verarbeitet:

Spannender sind mit Sicherheit die Quartalszahlen diese Woche, welche hier auszugsweise mit Microsoft oder McDonalds und VISA dargestellt sind:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

*Platzierte Produkte/Tools sind entsprechend markiert und Werbung. 66,86 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs mit der Gesellschaft handeln. Sie sollten daher überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, dieses hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren!