DAX definiert sein Allzeithoch neu

Das Video zur Analyse ist hier abgelegt:

Mit dem Schwung zur EZB-Sitzung und den damit nachlaufenden Orders konnte der DAX sich zum Wochenausklang auf ein neues Level und damit sogar auf ein neues Allzeithoch schwingen. Wir besprachen diese Konstellation gestern in der Morgenanalyse am 31.08.2023 mit diesem Chartbild:

Das Big Picture veränderte sich in der Vorwoche grundlegend, wie hier noch einmal vom gestrigen Morgen aus der Analyse zu sehen ist:

Daraus ergibt sich später die Ableitung für das heutige Trading. Doch zunächst gehe ich noch auf meine Gedanken von gestern ein.

Mit dem Ausbruch verbunden war das Muster, in Schwäche hinein den DAX zu kaufen. Als Long-Trade im Livetrading konnten wir dies gut umsetzen und dann in Richtung der neuen Hochs noch einmal Momentum generieren:

Der DAX generierte schliesslich neue Allzeithochs bereits am Vormittag, hatte dann aber seinen Schwung verloren und damit zwar eine weitere Stufe im Trend beschritten, doch auch gleich wieder einen Rücklauf angedeutet. Den sahen wir letztlich an den Schlusskursen mit einem Minus am Montag anhand der Daten der Börse Frankfurt:

Damit hat sich das Big Picture nur minimal verändert. Ich behalte das alte Allzeithoch aus dem Juni als erste Orientierung im Chartbild bei:

Geht die Konsolidierung tiefer, ist für mich auch die 16.33x wieder denkbar, die wir am Freitag als Unterstützung (und ebenfalls Long-Trading) bereits im Blickfeld hatten:

Wie skizzierte sich das Bild an der Wall Street und die Vorbörse?

Wall Street ruhiges Juliende, Auswirkungen auf DAX-Vorbörse

Bei den US-Indizes wurden keine starken Schwankungen gesehen, sodass es hier nur minimale Veränderungen gab, die jedoch im Plusbereich lagen. Damit war der DAX international der schwächste Index, wie diese Aufstellung zeigt:

Am Chartbild von gestern zur Nasdaq hat sich somit nichts geändert. Einen Trade begleitete ich entsprechend am Nachmittag auf der Short-Seite im Rahmen der gestrigen Tagesrange:

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine für Dienstag 01.08.2023

In der Gesamtwoche steht der US-Arbeitsmarkt im Fokus, der am Mittwoch mit den ADP-Daten und am Freitag mit dem großen Jobreport für Impulse sorgen dürfte. Doch auch heute gibt es schon Daten zum Arbeitsmarkt, allerdings aus Deutschland.

Wir starten in den Tag mit diesen Daten um 9.55 Uhr und haben parallel die S&P Global BME Daten für Deutschland, die EU und am Nachmittag die USA im Blick.

Zudem wird der Redbook Index aus den USA 14.55 Uhr veröffentlicht und kurz vor Wall Street Ende stehen Automobildaten an.

Alle genannten Termine mit Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Spannend sind mit Sicherheit auch die weiteren Quartalszahlen in der neuen Woche, welche mit den Schwergewichten Apple, Amazon und AMP auch wieder für Bewegung sorgen dürften. Die wichtigsten Unternehmen sind hier in der Übersicht pro Tag dargestellt:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

