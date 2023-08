Viele Analysten gehen davon aus, dass die Rohstoff-Preise in Zukunft deutlich zulegen werden. Ein Unternehmen, dass von diesem möglichen Rohstoff-Boom profitieren könnte, ist Teako Minerals (WKN: A3D72C | CSE gelistet: TMIN.cn). Es handelt sich dabei um ein junges Explorations-Unternehmen, das u.a. durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz neue Wege gehen möchte und in Zukunft noch für viel Aufsehen sorgen könnte.

Mit gleich mehreren aussichtsreichen Projekten in den Bereichen Gold, Kupfer, Kobalt und u.a. auch Nickel möchte Teako sich bis an die Spitze der Mineralexploration vorarbeiten. Erst kürzlich hat das Unternehmen das Yellow Moose Gold Projekt zu seinem Portfolio hinzugefügt.

Dieses erstreckt sich über einen Goldtrend von mehr als 15 km Länge und befindet sich in einer Region, in der es bereits eine Fülle von epithermalen Goldprojekten gibt. Marktbeobachter sehen hier durchaus die realistische Chance, eine signifikante Entdeckung zu machen, wovon der Kurs der Aktie in naher Zukunft stark profitieren könnte.

Investment-Highlights rund um Teako Minerals:

- Über 50% der Aktienanteile sind bereits in Besitz „starker Hände“ bzw. in Besitz strategischer Investoren, was für Stabilität und Transparenz sorgt. Die erfolgreiche Firma FruchtExpress besitzt beispielsweise 7,7 Mio. Aktien des Unternehmens. Das Management selbst hält ebenfalls einen bedeutenden Anteil an Teako. Die Führungsetage ist somit bestens motiviert, um langfristige Werte zu schaffen und den Kurs der Aktie zu steigern.

- Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren bei der Investition im Bergbausektor ist, dass das jeweilige Unternehmen von einem Top-Management geführt wird, welches zugleich selbst in einem hohen Maße mit eigenem Kapital in die Aktie investiert hat. Beide Punkte sind hier gegeben. Ein erfahrenes Management - bestehend aus erfahrenen Geologen und Kapitalmarktexperten mit jahrzehntelanger Branchenkenntnis - möchte dieses Unternehmen zum Erfolg führen.

- Fokus auf erstklassige Projekte und auf sichere Bergbauregionen: Politische Krisen, wie z.B. derzeit in Afrika, bereiten Rohstoff-Investoren aktuell Kopfzerbrechen. Teako hat hier vorgesorgt und investiert in sichere, stabile Regionen, wie z.B. British Columbia (Kanada), Norwegen und Finnland. Dort ist das Potential enorm, auf eine reichhaltige Ressourcen zu stoßen. Zudem ist in diesen Regionen häufig bereits eine gut ausgebaute Infrastruktur vorhanden und es sind viele potentielle Fachkräfte schon vor Ort. Beste Voraussetzungen für schnelles Wachstum.

- Dank der Partnerschaft mit The Coring Company aus Norwegen hat Teako Zugang zu den neuesten Explorations-Technologien und künstlicher Intelligenz und könnte sich dadurch einen Vorteil gegenüber anderen Explorationsunternehmen weltweit verschaffen (dazu gleich mehr). Ein klares Alleinstellungsmerkmal.

Aus diesen Gründen könnte Teako Minerals auf dem besten Weg sein, um großartige Ergebnisse für seine Aktionäre zu schaffen. Dazu passt auch die neueste Akquisition, die Teako kürzlich verkündet hat:

Das neue Yellow Moose Gold Projekt

Teako hat eine 100%-Beteiligung am Yellow Moose Projekt in British Columbia (Kanada) erworben und damit ein weiteres spannendes Asset zum Portfolio hinzugefügt. Es handelt sich dabei um ein Grundstück im fortgeschrittenen Stadium mit einer Größe von 154 km2.

Das neuerworbene Landpaket befindet sich in einer Region, in der es bereits eine Fülle von epithermalen Goldprojekten gibt. Auf dem Grundstück wurden schon Arbeiten im Wert von über 500.000 CAD durchgeführt - u.a. umfangreiche geologische, geochemische und geophysikalische Untersuchungen, die eine Länge von mehr als 15 km eines epithermalen Goldtrends mit geringer Sulfidierung und genehmigten bohrbereiten (!) Zielen definieren.

Direkt angrenzend zum Yellow Moose Projekt befindet sich u.a. die Lagerstätte Trout (nicht im Besitz von Teako). Diese zeigt ganz deutlich das Potential, welches Yellow Moose beherbergen könnte: Bei Schürfungen wurden dort bereits 19,5 g/t Au (Gold) auf 5 Metern und bei Bohrungen 3,7 g/t Au auf 20 Metern entdeckt. Ebenfalls in der Region (etwa 45km südwestlich) befindet sich die Blackwater Lagerstätte von Artemis Gold mit 11,7 Mio. Unzen Gold.

Die ganze Region ist demnach bekannt für seine Rohstoffvorkommen und Teako könnte hier die nächste Erfolgsgeschichte schreiben.

Wie heißt es so schön? „Der beste Ort, um eine Mine zu finden, ist neben einer Mine.“

Zudem bietet das Gebiet eine relativ gute Erreichbarkeit durch nahegelegene Gemeinden, was enorme Zeit- und auch Kostenvorteile mit sich bringen könnte. Die Voraussetzungen, um in dieser Region eine weitere große Entdeckung zu machen, sind demnach gegeben.

Gold finden mit künstlicher Intelligenz?

In jedem Fall setzt das erfahrene Management-Team - angeführt von Sven Gollan (CEO) - alles daran, die ehrgeizigen Projekte weiter fokussiert voran zu bringen. Und wer sich mit Teako Minerals beschäftigt, stellt schnell fest, dass dieses Unternehmen völlig neue Wege gehen möchte.

So hat Teako vor wenigen Tagen einen 4,9 prozentigen Aktientausch mit der norwegischen The Coring Company vermeldet. In diesem Zuge wird jedes Unternehmen 4,9% der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien des anderen Unternehmens besitzen.

Das Besondere dabei: Die Coring Company fokussiert sich auf künstliche Intelligenz, Robotik, Datenanalyse und ähnliche zukunftsträchtige Themen. Teako erhält damit nun Zugang zu diesen innovativen Technologien und möchte diese nutzen, um die Exploration deutlich effizienter und auch umweltfreundlicher durchzuführen.

Beispielsweise sei hier das sogenannte „Sample Control System“ (SCS) erwähnt. Es handelt sich dabei um eine Hardware- und Software-Lösung, die u.a. zur Optimierung von Bohrungen und Probenahmen eingesetzt wird. Sie analysiert das Ertragspotenzial, den Sprengstoffbedarf und die mögliche Produktionsmethode der potentiellen Mine und kann gleichzeitig die mit dem Betrieb verbundenen Kosten senken.

Sven Gollan, CEO von Teako, kommentierte: „Durch den Einsatz dieser firmeneigenen Werkzeuge glauben wir, dass wir am Beginn einer neuen Ära der Exploration stehen, einer Ära, in der neu entwickelte und teilweise KI-gestützte Tools nahezu jeden Bereich des Entdeckungsprozesses verbessern werden. Unser Team fühlt sich privilegiert, mit The Coring Company zusammenzuarbeiten, deren visionäre, bahnbrechende Forschung, KI und Robotik dazu beitragen werden, den Wert jeder Liegenschaft in unserem Portfolio zu steigern. Die strategische Partnerschaft mit The Coring Company entspricht der Vision von Teako, die besten Ideen aus verschiedenen Sektoren zu integrieren, um neue und innovative Ansätze für die Exploration zu entwickeln, mit dem Ziel, die Art und Weise, wie Exploration betrieben wird, zu verändern.“

All das könnte dem ganzen Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil verschaffen. Teako hat demnach die Chance noch für viel Aufsehen sorgen, wenn es das erste Unternehmen in der Branche sein wird, welches seine Exploration unter Einsatz von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und neuen Bohrtechnologien durchführt. In jedem Fall steht dem Unternehmen damit eine spannende Zukunft bevor.

Ein starkes Netzwerk

Ebenfalls eine Stärke von Teako ist das große Netzwerk. So hat das Unternehmen bereits im Mai diesen Jahres die Service Alliance gegründet. Es handelt sich dabei um eine Initiative, der inzwischen 29 Unternehmen angehören - u.a. aus den Bereichen Exploration, Technologie, Kommunikation und Finanzen.

Durch die enge Zusammenarbeit können die Stärken, das Wissen und die Ressourcen der Mitglieder genutzt werden, um gemeinsam die Erfolgsaussichten jedes einzelnen Unternehmens deutlich zu erhöhen. Eine kluge Strategie, denn sie führt zu mehr Innovation, sucht zielgerichtet nach potenziellen Synergien und maximiert die Effektivität jedes einzelnen Mitgliedes. Auch Teako, als Gründer dieser strategischen Geschäftsinitiative, wird davon profitieren.

Fazit

Die Aktie von Teako notiert aktuell bei einem Kurs von 0,08 CAD, was einer Marktkapitalisierung von lediglich rund 4 Millionen kanadischen Dollar entspricht. In Anbetracht der vorhandenen Projekte und der starken Aktionärsstruktur des Unternehmens, spiegelt der Aktienkurs noch nicht den wahren Wert von Teako wider - unserer Analyse nach besteht hier sogar ein deutliches Aufwärtspotential.

Im Moment kennen nur die Wenigsten Anleger diese Aktie und noch ist der Aktienkurs von Teako auf einem günstigen Niveau, was sich jedoch schnell ändern könnte. Renditeorientierte Investoren haben jetzt die Gelegenheit, noch in einer frühen Phase eines jungen, aufstrebenden Explorations-Unternehmens zu investieren - mit all den Chancen und auch Risiken, die das mit sich bringt.

Ein unterstützender Faktor könnten zusätzlich die Rohstoffpreise werden. Besonders die Preise von Gold und Kupfer haben Analysten nach noch Luft nach oben. Damit könnte auch der Junior-Mining-Sektor wieder mehr Aufmerksamkeit der Anleger erhalten und frisches Kapital würde den Märkten Auftrieb verleihen.

Besonders kleinere Aktienwerte, wie Teako könnten in einem derartigen Szenario überproportional profitieren. Das wird jedoch die Zukunft zeigen. In jedem Fall sollten sich Anleger und Investoren die Aktie von Teako Minerals genau ansehen und sich gründlich informieren.

Teako Minerals Corp.

WKN: A3D72C | CSE gelistet: TMIN.cn

Über Teako Minerals:

Teako Minerals Corp. ist ein in Vancouver ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Kanada und auf der ganzen Welt konzentriert. Die Einführung fortschrittlicher Technologien wie dem SCS-Explorationsprodukt steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens in der sich schnell entwickelnden Bergbauindustrie an vorderster Front zu bleiben.

Weitere Informationen finden Sie unter https://TeakoMinerals.com

Oder unter https://www.rohstoff-markt.com

Disclaimer:

Es handelt sich hierbei um keine Anlageberatung. Sämtliche Informationen sind lediglich unverbindlich und allgemeiner Natur und stellen keine Anlageempfehlung dar. Der Handel mit Finanzprodukten (z.B. Wertpapiere) ist nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden. Sie sollten nur handeln, wenn Sie eventuell eintretende Verluste auch tragen können. Im schlimmsten Fall droht ein Totalverlust. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Die Publikationen des Erstellers (MMP Munich MiningPartners GmbH) stellen lediglich Informationen dar und sind kein Angebot, Werbung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Der Ersteller schließt jede Haftung aus. Sollten Sie die Informationen des Erstellers dafür nutzen, eigenständig zu handeln, so tragen Sie selbst die Verantwortung.

Laut §34b WpHG möchten wir Sie darüber informieren, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der MMP Munich MiningPartners GmbH Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Der Ersteller behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen dem hier vorgestellten Unternehmen und der MMP Munich MiningPartners GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die MMP Munich MiningPartners GmbH über das hier vorgestellte Unternehmen berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Webseiten, Medien oder Firmen ebenfalls über die von uns vorgestellten Unternehmen berichten. Daher kann es in einigen Fällen zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen.

Diese Publikation ist Bestandteil einer Marketing-Kampagne für das hier vorgestellte Unternehmen und richtet sich ausschließlich an erfahrene, risikobereite und spekulativ orientierte Anleger. Die hier veröffentlichte Publikation darf unter keinen Umständen als unabhängige Anlageempfehlung, Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen können. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine unabhängige Finanzanalyse, sondern um eine werbliche Publikation. Leser, die aufgrund der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen, handeln immer vollständig auf eigene Gefahr.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Vervielfältigung, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt.

Kontakt eMail-Adresse: rohstoffmarkt (at) posteo.de

Ersteller: https://www.rohstoff-markt.com | MMP Munich MiningPartners GmbH, Hauptstr. 82, D-98593 Floh-Seligenthal, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter der HRB 514883.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.