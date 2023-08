DAX schafft den Run zur 16000 nicht

Das Video zur Analyse ist hier abgelegt:

Der optische Aufwärtstrend ab dem Support an der 15.700 war gestern Morgen nicht zu übersehen und Basis der Berichterstattung in der Morgenanalyse vom 09.08.2023 mit diesem Chartbild (Rückblick):

Wie wichtig dieser Bereich war und weiterhin ist, kann man im mittelfristigen Chartbild ablesen:

Entsprechend waren die Voraussetzungen gestern erst einmal bullish, doch in Richtung der Widerstände der letzten Tage, die alle um 15.950 Punkte verankert waren, suchte ich nach einem Short-Einstieg am Morgen. Er gelang im Livetrading bei 15.931 und konnte in Richtung des Aufwärtstrends wieder zur Unterseite hin gemanagt werden:

Die komplette Aufarbeitung des Trades zeige ich Dir gern gesondert in diesem Video auf:

Nachdem der Markt wenig später noch einmal die Oberseite ausweitete und GAP um 16.000 damit verkleinerte, setzte sich am Nachmittag dann doch erneut die Schwächephase durch. Sie reichte zwar nicht aus, um die Kurslücke vom Morgen zu schliessen, aber verkleinerte diese ebenso:

Damit sind beide GAPs in engem Abstand zum Kursbereich des gestrigen Tages weiterhin im Chart vorhanden:

Wir haben zudem im mittelfristigen Bild weiterhin die Widerstandszone um 16000 Punkte manifestiert:

Anhand der Daten der Börse Frankfurt ist dann ein Plustag zu sehen:

Ist damit das Thema "Bodenbildung" weiter interessant und was geschah an der Wall Street?

Blick auf den Nasdaq und die DAX-Vorbörse

Nach diesem Handelstag war der DAX von den Einzelwerten her ebenso wie auf Indexebene positiv im Fahrwasser anderer Indizes aus Europa. Nur in den USA war die Stimmung schlechter, vor allem im Nasdaq:

Dieser bildete erneut ein neues Tief aus, erholte sich zwischenzeitlich, aber gab alle Erholungsversuche direkt wieder ab. Damit steckt der Technologieindex weiter in einer Korrektur:

Diese Schwäche im Nasdaq hätte sich auf den DAX am Morgen stärker auswirken können. Er ist jedoch wie am Vortag schon stärker und zeigt erneut den Drang an, Richtung der 16.000 zu laufen:

Auf dem Weg dahin suche ich heute erneut um 15.950 eine Short-Gelegenheit, da dieser Bereich an den letzten Handelstagen mehrfach Widerstandskraft entfaltete:

Auf welche Ereignisse achten wir heute abseits der Charttechnik?

Termine für Donnerstag den 10.08.2023

Heute steht nach dem Wirtschaftsbulletin aus der EU am Vormittag vor allem das Event rund um die US-Verbraucherpreise um 14.30 Uhr im Fokus. Hier wird die US-Inflation und damit das Agieren der US-Notenbank FED maßgeblich beeinflusst.

Im weiteren Verlauf ist noch das US-Budget-Statement am Abend relevant für weitere Impulse am Markt.

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Zudem stehen die letzten Quartalszahlen in dieser Woche auf der Agenda, welche hier in der Übersicht pro Tag dargestellt sind:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

