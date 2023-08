EnBW belastet: Biogashändler BMP Greengas kostet Energiekonzern 251 Mio. Euro

Die Schieflage beim Biogashändler BMP Greengas belastet den Energiekonzern EnBW mit rund 251 Millionen Euro. EnBW ist mittelbar an der BMP Greengas GmbH beteiligt, die Anfang des Monats ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eingeleitet hat. Aus rechtlichen Gründen muss EnBW Anteile des Beteiligungsunternehmens verkaufen und entkonsolidieren. Dadurch ergeben sich Belastungen und Wertberichtigungen auf ausstehende Forderungen. Trotzdem lief das erste Halbjahr für EnBW insgesamt besser als erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (adjusted Ebitda) beläuft sich auf rund 3,5 Milliarden Euro, fast so viel wie im gesamten Vorjahr und ein Anstieg um fast 65 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2022. Die Prognose für das Jahresergebnis von 4,7 Milliarden bis 5,2 Milliarden Euro bleibt unverändert, es wird jedoch ein Wert am oberen Ende der Prognosebandbreite erwartet. Besonders gut schnitt der Bereich thermische Erzeugung und Handel ab, in dem das bereinigte Ebitda auf rund zwei Milliarden Euro verdoppelt wurde. EnBW plant, die operativen Erträge weiterhin für eine beschleunigte Umsetzung der Energiewende zu nutzen. Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen 1,58 Milliarden Euro in den Ausbau der Transport- und Verteilnetze, die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität, die Entwicklung eines Offshore-Windparks und neue wasserstoffgeeignete Gaskraftwerke investiert. EnBW ist größtenteils im Besitz der öffentlichen Hand und versorgt rund 5,5 Millionen Kunden. Der Netzbetreiber Netze BW muss sein Stromnetz im Südwesten Deutschlands deutlich umfangreicher ausbauen als bisher bekannt. Laut einer internen Studie wären perspektivisch etwa 65 Prozent der Hochspannungsleitungstrassen überlastet, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Netze BW plant, in den nächsten zwei Jahrzehnten nahezu alle 300 Umspannwerke zu ertüchtigen und 50 bis 100 neue Anlagen zu bauen. Auch die lokalen Stromnetze müssen erweitert werden. Der Investitionsdruck wird in den kommenden Jahren weiter steigen, da die Bundesrepublik bis 2045 klimaneutral werden soll. Netze BW ist der größte Verteilnetzbetreiber in Baden-Württemberg und der drittgrößte in Deutschland.

Die ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 82,00EUR gehandelt.