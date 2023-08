Australische Goldaktien schwächer

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dänemarks Regierungschefin und Vorsitzende der Sozialdemokraten Mette Frederiksen will die Zahl der Asylbewerber auf Null bringen. Sie sieht das Zusammengehörigkeitsgefühl gefährdet. Die Migranten-Quote „nichtwestlicher“ Migranten soll auf 30 % begrenzt werden, da in vielen Stadtgebieten „die Bildungsquote niedrig, dafür die Arbeitslosigkeit, der Migrationsanteil und auch die Kriminalitätsrate hoch“ sind (Quelle Bild.de). „Dafür lässt die Regierung Häuser abreißen und Menschen zwangsumsiedeln“. „Dänemark schiebt als einziges EU-Land wieder nach Syrien ab“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem festeren Dollar leicht nach (aktueller Preis 55.967 Euro/kg, Vortag 56.104 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 22,49 $/oz, Vortag 22,62 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 885 $/oz, Vortag 891 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.184 $/oz, Vortag 1.211 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 83,31 $/barrel, Vortag 84,55 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 1,6 % auf 389,43 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,2 % auf 353,24 $. Bei den Standardwerten fällt Agnico 1,8 %. Franco-Nevada befestigt sich um 0,8 %. Bei den kleineren Werten geben Wesdome 5,5 %, Intern. Tower Hill 4,9 % und I-80 Gold 4,5 % nach. Monument verbessert sich 3,7 %. Bei den Silberwerten fallen Santacruz 10,0 %, Gatos 6,8 % und Excellon 5,3 %.