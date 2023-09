Direkt vom Parkett: Meistgehandelte Aktien



Deutschland

Der DAX zeigt sich diese Woche gut erholt, nachdem er vor dem letzten Wochenende seine Wochengewinne beinahe vollständig abgeben musste. Am Donnerstag schaut der deutsche Leitindex erstmals seit drei Wochen wieder über die 16.000 Punkte und steht damit ca. 2,5 % höher als am vergangenen Freitag. Unterstützung kommt vor allem aus den USA. Dort fielen die veröffentlichten Wirtschaftsdaten schwächer aus als erwartet. Neben einem sinkenden US-Verbrauchervertrauen ging auch die Zahl offener Stellen zurück. Experten sehen nun Raum für eine Zinspause seitens der Fed. In Deutschland und dem Euro-Raum blickten die Anleger unterdessen auf frische Inflationsdaten. Während die Preissteigerung in Deutschland von 6,2 % auf 6,1 % sank, verharrte die Inflationsrate im Euro-Raum bei 5,3 %. Für die nächste Woche stehen einige Konjunkturdaten für den Euro-Raum auf dem Tableau. Siemens Energy

Mit 448 ausgeführten Orders liegt die Aktie von Siemens Energy an der Spitze der meistgehandelten Inlandsaktien an der Euwax. In der ersten Wochenhälfte sah es mit einem Plus von ca. 5 % für den Energietechnik-Hersteller zunächst nach einer guten Woche aus. Am Mittwoch schreckte der dänische Windpark-Betreiber Orsted mit möglichen Wertberichtigungen im Volumen von 2,1 Milliarden Euro die Anleger auf. In der Folge legten die Aktien des Energie-Sektors den Rückwärtsgang ein. Die Siemens Energy-Papiere mussten ihre Wochengewinne zum Großteil wieder abgeben. Am Donnerstag kostet ein Anteilsschein 13,20 Euro und damit noch 2,3 % mehr als vor Wochenfrist. Vonovia

Auf die Siemens Energy-Aktie folgen mit 432 Preisfeststellungen die Vonovia-Papiere. Diese setzen ihre Erholungsrallye nach einem bisher schwierigen Jahr weiter fort. Vor allem steigende Zinsen und die hohe Inflation machten dem Immobilienkonzern in der ersten Jahreshälfte zu schaffen. Allmählich scheint sich die Lage etwas zu entspannen und die Anleger nutzen die Kursrückgänge zum Einstieg. In dieser Woche gewinnt die Vonovia-Aktie 11 % an Wert hinzu und kostet aktuell 22,11 Euro. Die Analyse-Häuser sehen ebenfalls Aufwärtspotential und geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,99 Euro an.