Braight AI, eine Tochtergesellschaft von Kings Entertainment, geht strategische Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) in Mexiko ein

VANCOUVER, British Columbia, 12. September 2023 / IRW-Press / – Braight AI, ein führender Anbieter von Big Data-Analyselösungen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Kings Entertainment Group Inc. (CSE: JKPT) (OTCPK: KENGF) (FWB: L12) („Kings Entertainment“ oder das „Unternehmen“), hat eine strategische Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) in Mexiko geschlossen. Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein für Braight, da das Unternehmen seine internationale Reichweite ausbaut und die Leistungsfähigkeit der AWS-Cloud-Services nutzen will, um es Finanzinstituten in Mexiko zu ermöglichen, fundierte datengestützte Entscheidungen zu treffen, Risiken zu minimieren und ihre Marketingstrategien zu optimieren. AWS ist die weltweit umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud mit über 200 voll funktionsfähigen Diensten und globalen Rechenzentren, die von Millionen von Kunden genutzt werden, um Kosten zu senken, die Agilität zu erhöhen und noch schneller Innovationen voranzutreiben.

„Die Zusammenarbeit mit Amazon in Mexiko ist ein bedeutender strategischer Erfolg, der Teil der Expansion von Braight in Mexiko und Teil unserer größeren, etablierten Expansion in den lateinamerikanischen Markt ist“, so Maciej Jarzab, Gründer und CEO von Braight. „Durch diese Partnerschaft können wir Amazons hochmoderne Cloud-Services und robuste Infrastruktur nutzen, um unseren Kunden im Finanzwesen noch innovativere Lösungen zu bieten. Wir freuen uns auch, zur Expansion von Amazon Web Services in Mexiko beizutragen und gleichzeitig eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Finanztechnologielandschaft dieses Landes zu spielen.“