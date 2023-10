DAX-Wochenstart in alter Range unter 15200 Punkten

Den größeren Ausblick hatte ich am Sonntag als Video hier abgelegt:

Dabei ging ich auf den Handelsbereich aus der Wochenendanalyse am 05.10.2023 ein, da wir nach dieser Woche erneut an ihn herangelaufen sind:

Doch zuvor ein kleiner Rückblick - der DAX brach zunächst aus dieser Zone aus und vollzog ab dem Dienstag einen starken Trend zur Oberseite hin. Er hielt bis zum Donnerstag an und erreichte den großen Widerstand im Big Picture um 15.500 Punkte:

Da dieser Bereich per Schlusskurs jedoch nicht überschritten werden konnte, gab es auch kein übergeordnetes Kaufsignal. So stellte es sich per Zoom im Chartbild letztlich am Donnerstagabend dar:

Diesen Rücklauf baute der DAX am Freitag weiter aus und fiel nach einer anfänglich stabilisierenden Tendenz deutlicher zurück:

Diese erste Tendenz handelte ich auf der Long-Seite mit dem Ziel, die Korrektur im Abwärtstrend bis zur Trendlinie einzufangen:

Im Rücklauf fielen dann nicht nur die Tagestiefs, sondern wurde auch das Chartbild der letzten Tage nach unten durchlaufen. Das GAP vom Dienstag, als wir die Range verlassen hatten, ist nur noch geringfügig vorhanden:

Es war somit der schwächste Tag der Woche, den wir anhand der Daten der Börse Frankfurt wie folgt umrahmen:

Mit Blick auf die heutige Vorbörse ist dieses Niveau weiter aktuell und damit auch die alte Range, die wir am Dienstag vergangene Woche verlassen hatten:

Was lässt sich international ableiten?

Blick auf die Wall Street und andere Märkte

Im Wochenvergleich war der DAX letztlich nur leicht im Minus, doch die hohen zwischenzeitlichen Gewinne wieder abzugeben, ist ein negatives Zeichen. Den Vergleich zu anderen Indizes siehst Du in dieser Übersicht und damit auch die Wall Street Indizes, welche ebenfalls das zwischenzeitliche Plus aufgaben:

Ängste vor einer weiteren Eskalation im Israel-Krieg führten im Nasdaq bereits am Donnerstagabend zu einem starken Rücklauf (Rückblick):

Der Hochpunkt war technisch mit der Berührung des Abwärtstrends im mittelfristigen Zeitbild gleichzusetzen, den ich hier noch einmal aufzeige:

Geopolitik und Markttechnik waren damit im Einklang und ließen am Freitag alle Gewinne im Nasdaq abschmelzen, sodass wir auf dem gleichen Level (knapp unter 15.000 Punkten) aus der Woche gingen:

Positiv war jedoch, dass die Banken mit der Vorstellung ihrer Quartalszahlen den Markt überzeugen konnten. Mehrheitlich (rund 90 Prozent) lagen die ersten Quartalszahlen über den Erwartungen und könnten in der neuen Woche mit Tesla und Netflix weitere Akzente setzen. Darauf kommen wir gleich zu sprechen.

Termine für den Montag 16.10.2023

Wir starten die Woche mit der EU Handelsbilanz am Montag und haben das Treffen der Eurogruppe vor uns.

Am Nachmittag steht um 14.30 Uhr der NY Empire-State-Produktionsindex an und am Abend 20.00 Uhr das monatliche US-Budget-Statement.

Hier sind die Daten des Tages einmal zusammengefasst:

Alle genannten Termine mit den Prognosen habe ich aus dem Wirtschaftskalender entnommen:

Damit wünsche ich uns beim gleich startenden Handel vorab viel Erfolg.

Dein Andreas Bernstein

