DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax dürfte sich am Montagmorgen zunächst wenig verändern. Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex einen Punkt tiefer auf 14 686 Punkte. Das jüngste Tief seit März bei 14 630 Punkten bleibt in Sichtweite. Die Marktstrategen der Bank JPMorgan bleiben pessimistisch für den europäischen Aktienmarkt. Vor allem Banken dürften nach ihrem starken Lauf einen schweren Stand haben, vermutet JPMorgan-Experte Mislav Matejka. Er rechnet damit, dass die Anleiherenditen noch in diesem Quartal ihren Höhepunkt erreichen. Sinkende Marktzinsen und mögliche Leitzinssenkungen im kommenden Jahr belasteten die Profitabilität der Geldinstitute. Matejka setzt weiter auf Branchen, die hiervon profitieren, wie Versorger und Konsumgüterhersteller, sowie Energiewerte.

USA: - DOW FÄLLT, TECHS ETWAS ERHOLT - Die deutlich angeschlagene Technologiebörse Nasdaq hat sich am Freitag stabilisiert. Zu einer echten Erholung jedoch kam es trotz erfreulicher Quartalsberichte vom Online-Handelskonzern Amazon und dem Chip-Riesen Intel letztlich nicht. Die Gewinne bröckelten vor allem im späteren Handel ab. Anleger sind vor dem Wochenende darüber besorgt, dass die israelitische Armee laut dem jordanischen Außenminister Aiman Safadi den Bodenkrieg in Gaza gegen die Hamas begonnen hat. Zudem sorgte die in der neuen Woche anstehende US-Leitzinsentscheidung bereits für etwas Nervosität. Der Dow Jones Industrial gab letztlich um 1,12 Prozent auf 32 417,59 Punkte nach, wodurch sich der Wochenverlust auf 2,1 Prozent beläuft. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,48 Prozent auf 4117,37 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 rückte um 0,50 Prozent auf 14 180,42 Zähler vor, nachdem er tags zuvor den tiefsten Stand seit Ende Mai erreicht hatte.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Montag überwiegend nachgegeben. Im Fokus bleibt der Konflikt in Nahost zwischen Israel und der islamistischen Hamas und der damit verbundenen Sorge vor einem Flächenbrand. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 ein Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sank im späten Handel um 0,3 Prozent, während der chinesische CSI 300 , der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den chinesischen Börsen Shanghai und Shenzen abbildet 0,7 Prozent gewann. Verluste gab es auch in Australien.

^

DAX 14687,41 -0,30%

XDAX 14636,03 -0,32%

EuroSTOXX 50 4014,36 -0,87%

Stoxx50 3783,73 -1,33%



DJIA 32417,59 -1,12%

S&P 500 4117,37 -0,48%

NASDAQ 100 14180,42 0,50%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 128,85 -0,05%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0563 0,00%

USD/Yen 149,63 -0,02%

Euro/Yen 158,05 -0,05%

°



ROHÖL:



^

Brent 89,37 -1,11 USD

WTI 84,36 -1,18 USD

°



/mis