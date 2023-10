Der Aktienmarkt könnte in dieser Woche dank einer Reihe von Entwicklungen, die das Potenzial haben, die Märkte zu bewegen, aus seinem Abwärtstrend ausbrechen, so Tom Lee, Head of Research bei Fundstrat. Lee gehört zu den optimistischeren Stimmen der Wall Street.

In dieser Woche stehen einige wichtige Konjunkturdaten an, die höchstwahrscheinlich auf eine gewisse Abschwächung der US-Wirtschaft hinweisen. Schwächere Wirtschaftsdaten wären eine gute Nachricht für Anleger, da die Beamten der US-Notenbank Federal Reserve nach Anzeichen für eine Abkühlung der Wirtschaft Ausschau halten, um ein Ende ihrer Zinserhöhungskampagne zu verkünden. Laut CME FedWatch rechnet der Markt derzeit mit einer 98-prozentigen Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinssätze am Mittwoch unverändert lassen wird. Eine Zinspause würde den Aktien Auftrieb verleihen, so Lee.

Ein besonderer Katalysator für Aktien sei laut Lee allerdings noch wichtiger als das Update der Fed: Der am Mittwoch anstehende Einblick in die Pläne der Regierung für die Emission von kurz- und langfristigen Staatsanleihen. Laut Reuters sagen Experten, dass das US-Finanzministerium das Angebot an kurzfristigen Anleihen erhöhen könnte, während es die Emission von langfristigen Anleihen aus Sorge um die Auswirkungen auf die Renditen zurückziehe. Treasury-Renditen von fast fünf Prozent haben Panik auf dem Aktienmarkt ausgelöst und zu einem erneuten Anstieg der Kreditkosten für Verbraucher und Unternehmen beigetragen. „Die Art und Weise, wie das Finanzministerium seine kommende Mischung von Anleihen ankündigt, wird den Markt beeinflussen", so Lee.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion